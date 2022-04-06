İki bin 654 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

İki bin 654 internet sitesine erişim engellendi

06.04.2022 12:03
İki bin 654 internet sitesine erişim engellendi

Adana'da jandarmanın 3 aylık çalışması sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 2 bin 654 internet sitesine erişim engellendi.

Adana'da jandarmanın 3 aylık çalışması sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 2 bin 654 internet sitesine erişim engellendi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği, HGS yükleneceği, kart aidatı iadesi, pandemi yardımı, kontur yüklemesi yapılacağı, Covid 19 aşı randevusu verileceğinden bahisle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan bin 887 adet internet sitesi tespit edildi. İnternet siteleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 330 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 205 internet sitesi tespit edildi. İnternet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunularak Türkiye'den erişime engellendi.

Terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aleyhine Kamuoyunu Yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 6 adet internet sitesi tespit edildi. Söz konusu internet sitelerinin, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen karar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimine engellemesi sağlandı.

İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediği tespit edilen 55, Cumhurbaşkanına hakaret 15, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 6 ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 75, internet ortamında işlenen diğer asayiş suçlar 29 olmak üzere sosyal medya hesabının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilerek, toplam 165 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli işlemlerin başlatılması sağlandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi Sosyal medya kullanımı her yıl artacak Sosyal medya kullanımı her yıl artacak

İnternet, Türkiye, Medya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki bin 654 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: İki bin 654 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement