İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri

Haberin Videosunu İzleyin
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
07.02.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Haber Videosu

Iğdır'da silah sesi duyulan iş merkezinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Batman'da da 33 yaşındaki R.D. evinde ölü bulundu.

Iğdır ve Batman'da iki kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

SİLAH SESİ DUYLDU, CANSIZ BEDEN BULUNDU

Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Saat 22.30 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş merkezinin birinci katındaki iş yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında iş yerinde İ.K. isimli bir erkek şahsın da bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan İ.K.'yı gözaltına alırken, iş yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Yapılan ilk tespitlerde hayatını kaybeden kadının C.I. olduğu belirlendi. C.I.'nın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, ateşlenen silahtan çıkan kurşunun iş yerinin camından çıkarak balkon camını da kırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kasten öldürme mi olduğu yönünde çok yönlü soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri

BİR ÖLÜM HABERİ DE BATMAN'DAN

Öte yandan Batman'da da Kültür Mahallesi'nde ikamet eden R.D. isimli 33 yaşındaki kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi. Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, R.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

R.D.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Batman, Güncel, Polis, Iğdır, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu İşte dudak uçuklatan gelir 10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Sergen Yalçın’dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?
TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Epstein dosyalarından çıktı FBI’ı zora sokacak tecavüz iddiası Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı 6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
09:17
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
07:13
Tahran’daki askeri tesiste yangın
Tahran'daki askeri tesiste yangın
06:53
Trump’tan İran görüşmesine ilk yorum İkinci toplantı için de tarih verdi
Trump'tan İran görüşmesine ilk yorum! İkinci toplantı için de tarih verdi
03:29
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 09:55:21. #7.11#
SON DAKİKA: İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.