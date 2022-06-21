İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü

21.06.2022 17:12

Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki çocuk, çıkan kavgada eline tüfek alarak 23 yaşındaki ağabeyini öldürdü.

Şahinbey ilçesinde Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
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Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü Son dakika... Gaziantep'te dehşet...16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü Son dakika... Gaziantep'te dehşet...16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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