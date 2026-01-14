İki kişiyi öldüren sanığa 62 yıl hapis

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanık, yargılandığı davada 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 22 Haziran 2024 tarihinde, aralarında husumet bulunan Recep D. ile Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni Murat Taş ilçe girişinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep D., tabancayla ateş açmıştı. Olayda Hamza Taş ve oğlu Şahin Taş da hayatını kaybetmiş, Murat Taş da Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Recep D., Hamza Taş ve oğlu Şahin Taş ile tarlada tartıştıklarını, çıkan kavgada kendisine taş ve çapa ile saldırıldığını öne sürdü. Sanık, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı ise sanığın hedef gözeterek ve öldürme kastıyla ateş açtığını, sanık savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu iddia ederek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık Recep D.'yi "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. - NEVŞEHİR