İki kişiyi öldüren sanığa 62 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İki kişiyi öldüren sanığa 62 yıl hapis

İki kişiyi öldüren sanığa 62 yıl hapis
14.01.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de baba ve oğlunu öldüren sanık Recep D. 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanık, yargılandığı davada 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 22 Haziran 2024 tarihinde, aralarında husumet bulunan Recep D. ile Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni Murat Taş ilçe girişinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep D., tabancayla ateş açmıştı. Olayda Hamza Taş ve oğlu Şahin Taş da hayatını kaybetmiş, Murat Taş da Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Recep D., Hamza Taş ve oğlu Şahin Taş ile tarlada tartıştıklarını, çıkan kavgada kendisine taş ve çapa ile saldırıldığını öne sürdü. Sanık, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı ise sanığın hedef gözeterek ve öldürme kastıyla ateş açtığını, sanık savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu iddia ederek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık Recep D.'yi "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, 3-sayfa, Cinayet, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İki kişiyi öldüren sanığa 62 yıl hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Görüşmeler başladı Fatih Terim geri dönüş yolunda Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

18:50
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:40
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 19:23:35. #7.11#
SON DAKİKA: İki kişiyi öldüren sanığa 62 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.