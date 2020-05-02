İki kız kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Çankaya Vefa Destek Koordinasyon Merkezini arayan Türkan Yıldırım, çocukları Cemre ve Belinay Yıldırım'ın kumbaralarında biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Yıldırım'ın evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kız kardeşlerin kumbaralarını teslim aldı.

Ailenin talebi üzerine kaymakamlıkta açılan kumbaradan çıkan 167 lira 50 kuruş kampanya hesabına yatırıldı.

Çankaya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Alaettin Zararsız, çocuklara manevi değeri büyük bağışlarından dolayı Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara adına teşekkür etti.