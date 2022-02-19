Üye Girişi
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

19.02.2022 23:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis önünde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis önünde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde Devlet Hastanesi Acil Servis yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatih Y. (38) yönetimindeki 16 KPS 30 plakalı hafif ticari araç karşı istikametten gelen Soykan Y. (24) yönetimindeki 16 LV 564 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sümeyye Y. (28), Ümit D. (21), Selim E. (34) ve Merve U. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağır hasar alan araçlar çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YORUMLAR
500
Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Otomobile çakar lamba taktıran ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi Otomobile çakar lamba taktıran ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi Bursa'da önünde seyreden otomobile çarpan sürücüye ceza kesildi Bursa'da önünde seyreden otomobile çarpan sürücüye ceza kesildi

Devlet Hastanesi, Otomobil, İnegöl, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:27 Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 00:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement