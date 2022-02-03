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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

03.02.2022 10:36
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde gece saat meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 34 LG 4856 plakalı Volkswagen marka otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, tali yoldan çıkan K.C. yönetimindeki 07 AEZ 892 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan B.C. isimli kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Osmangazi, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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