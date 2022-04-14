İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor - Son Dakika
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İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor

14.04.2022 10:44

İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyorMUĞLA Tüm dünyayı etkisini altına alan Korona virüs pandemisinde alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan Yunan adalarına feribot seferleri normalleşme sürecinin ardından 16 Nisan tarihinde tekrar başlıyor.

İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor

MUĞLA Tüm dünyayı etkisini altına alan Korona virüs pandemisinde alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan Yunan adalarına feribot seferleri normalleşme sürecinin ardından 16 Nisan tarihinde tekrar başlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Liman Gümrük Kapısı Marmaris Limanından Rodos'a ilk sefer 16 Nisan sabah 09.15'te başlıyor. 60 dakika deniz yolculuğu süren Marmaris ve Rodos karşılıklı seferler için pasaport, vize, aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 lira yurtdışına çıkış harcı ödüyor. Seferleri düzenleyen yetkili firmanın Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan 2 yıl aradan sonra başlayacak Feribot seferleri hakkında "2 yıl sonra açılmak çok güzel, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 16 Nisan'da Marmaris - Rodos hattının seferini açacağız" diyerek hayırlı sezonlar diledi.

Pandemi şartları devam ediyor

Erarslan, Rodos'a gitmek için gereken şartlar ile ilgili "Üç doz Kovid aşılarının tam olması gerekiyor, eğer iki aşılı iseniz son yaptırdığınız aşının üzerinden 9 ay geçmemiş olması gerekiyor. Bunların hiç biri yok ise PCR testi ya da hızlı antijen testi yaptırmak gerekiyor " diyerek Yunanistan makamlarından gelen her hangi bir yaptırım olmadığını, oradan gelecek olan ve buradan gidecek olan Feribotun yüz de yüz doluluk oranı ile sefer yapacağını belirtti.

Sadece Marmaris değil Rodoslulardan da yoğun talep var

Erarslan rezervasyonlar ve bilet şatışları ile ilgili şimdiden doluluğa yakın olduklarını bildirerek "Sadece Marmaris değil Rodos tarafından da çok ciddi bir mail trafiğimiz oluştu. Hem bu yakadan hem de diğer yakadan çok ciddi bir talep var inşallah iki tarafı en kısa zamanda buluşturacağız, şu anda planlanan günde tek sefer sabah 09.15'te Marmaris'ten kalkıyoruz, akşamüzeri 17.00 de Rodos'tan geri geliyoruz. Aynı şekilde Rodos'tan da aynı saatlerde geliş ve gidiş olacak. Mayıs ayında günde çift seferlere başlayacağız" şeklinde konuştu.

Operasyon sorumlusu Erarslan "Rodos demek Avrupa Birliği ülkesine giriş demek tüm kontroller ona göre yapılıyor vize, pasaport ve aşı kontrolü de eklendi. Bütün kontrolleri yaparak feribotlarımıza alıyoruz" diyerek hummalı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor
İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor
İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor
İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor
İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor

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Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor - Son Dakika


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