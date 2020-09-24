İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu

İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online eğitime ağırlık verilmesinin üzerine bilgisayar ve tablet satışları arttı, ikinci el bilgisayarlar da kıymete bindi.

İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu

AYDIN - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online eğitime ağırlık verilmesinin üzerine bilgisayar ve tablet satışları arttı, ikinci el bilgisayarlar da kıymete bindi.

Ülkemizde görüldüğü günden bu güne binlerce kişinin hayatına mal olan Korona virüs Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bir çok eğitim kurumu ve üniversiteleri online eğitime yönlendirdi. Okulların yeni eğitim-öğretim hayatına başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sunduğu uzaktan eğitim sistemi olan Eğitim Bilişim Ağı'nı kullanmak isteyen öğrenciler için veliler bilgisayar satışı yapan mağazalara ve bilgisayarcılara yöneldi. Online eğitim bilgisayar ve tablet satışlarında ciddi artışa neden olurken, ikinci el bilgisayar piyasasında da hareketlenme oldu. Geçmiş yıllarda alınan bilgisayarları online eğitime uygun hale getirmek isteyen öğrenci velileri teknik servislere koştu. Teknik servis hizmeti veren bilgisayarcılar işlerin yoğunluğuna sevinirken, vatandaşları bilgisayar alımında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"EBA, bilgisayar ve tabletlere olan ilgiyi arttırdı"

EBA sistemine duyulan ihtiyacın bilgisayar ve tabletlere ilgiyi arttırdığını belirten TEKBİM Bilgisayar sahibi Mehmet Filizli, "1994 yılında kurulan firmamızda ağırlıklı olarak teknik servis hizmetlerimiz devam ediyor. EBA'nın sisteme dahil olması neticesinde evlerde daha önceden kullanılan bilgisayarlarda yenileştirme hizmetlerimiz devam ediyor. Yoğun bir talep var. Eski sistemleri yenilemek bir maliyet, ancak yenilerde de oldukça yüksek fiyatlar ortaya çıkmaya başladı. Dövizin artması ile birlikte dolar bazında da ürünlerin fiyatları arttı. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun taleplerini karşılamak amacıyla başvurduğumuz markalı bilgisayarda ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz ürünlerin de her sipariş ettiğimizde dolar bazında fiyatlarının artış gösterdiğini görüyoruz. Eski bilgisayarda sisteme dahil edilebilenler raflardan indi, evlerde kullanılmayan makinelerin de fiyatlarının artmasından dolayı kullanılabilir olup olmadığı noktasında vatandaş bize başvuruyor. Biz de bu noktada kendilerine destek oluyoruz" dedi.

"Her iki yılda bir bilgisayar teknolojileri yenileniyor"

Bilgisayar sektöründe kullanılan teknolojinin sık sık yenilendiğini kaydeden Filizli, "Bilgisayar sektöründe her iki yılda bir en az bilgisayar teknolojileri ve alt yapıları değişiklik gösteriyor. İki yıl önce aldığınız bir bilgisayarın bugün artık parçalarının yeni bilgisayarlar ile uyuşmadığını ve hepsinin yeni bir teknolojiye geçtiğini gözlemliyoruz. Onun için eski bilgisayarların yapılabilecek olanlarında da çoğu zaman yedek parça konusunda sıkıntı çekiyoruz. İkinci el parçalarla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. EBA'yı çalıştırabilecek bir bilgisayarın maliyeti bilgisayar özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Alt segment bilgisayarlarda maalesef internete bağlanma hızı ve EBA sistemini çalıştırmakta problemler çıkıyor. Bu nedenle de vatandaşlarımız aldıkları ürünlerden pişman oluyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımızın ürün satın almadan önce bu işi bilen ve anlayan birilerinden destek almalarında büyük fayda var" diye konuştu.

"Ürün bulmakta zorlanıyoruz"

Eğitim kurumlarının online eğitime ağırlık vermesinden dolayı piyasada ürün bulmakta dolayı sıkıntı çektiklerini belirten Filizli sözlerini şöyle tamamladı; "Pandemi dönemi artık bize yeni bir hayat ve yeni bir çalışma düzeni getirdi. Pandemi döneminin ilk başlangıcında büyük firmalar çok büyük miktarlarda notebook ve tablet alımı yaparak personellerine dağıttılar. O dönem bu nedenle ürün bulmakta sıkıntı çekmiştik. İçerisinde bulunduğumuz dönemde de EBA'dan dolayı öğrencilerimizin notebook ve tabletlere ihtiyaç olmasından dolayı da ürün bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tedarik noktasında bir şeyler yapılmaya çalışılsa da bu sıkıntılı süreç biraz daha sürecek gibi görünüyor. Teknik servisler olarak bizler, ikinci elleri biraz daha ayakta tutmaya çalışacağız."

İkinci el bilgisayarın fiyatlarının yüksekliğinden yakınan öğrenci velisi Mine Tuncer, "İkinci bilgisayarımızı çocuklarımızın derslerini takip edebilmeleri için EBA'ya uyumlu hale getirmeleri için buraya getirdim. Sıfır bilgisayarların yanı sıra ikinci el bilgisayarların bile fiyatları çok yüksek. Eski bilgisayarımızı değerlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.

İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu

Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, Bilgisayar, Tablet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı         
16:43
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü         
15:51
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 17:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei