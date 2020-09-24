İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu

AYDIN - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online eğitime ağırlık verilmesinin üzerine bilgisayar ve tablet satışları arttı, ikinci el bilgisayarlar da kıymete bindi.

Ülkemizde görüldüğü günden bu güne binlerce kişinin hayatına mal olan Korona virüs Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bir çok eğitim kurumu ve üniversiteleri online eğitime yönlendirdi. Okulların yeni eğitim-öğretim hayatına başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sunduğu uzaktan eğitim sistemi olan Eğitim Bilişim Ağı'nı kullanmak isteyen öğrenciler için veliler bilgisayar satışı yapan mağazalara ve bilgisayarcılara yöneldi. Online eğitim bilgisayar ve tablet satışlarında ciddi artışa neden olurken, ikinci el bilgisayar piyasasında da hareketlenme oldu. Geçmiş yıllarda alınan bilgisayarları online eğitime uygun hale getirmek isteyen öğrenci velileri teknik servislere koştu. Teknik servis hizmeti veren bilgisayarcılar işlerin yoğunluğuna sevinirken, vatandaşları bilgisayar alımında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"EBA, bilgisayar ve tabletlere olan ilgiyi arttırdı"

EBA sistemine duyulan ihtiyacın bilgisayar ve tabletlere ilgiyi arttırdığını belirten TEKBİM Bilgisayar sahibi Mehmet Filizli, "1994 yılında kurulan firmamızda ağırlıklı olarak teknik servis hizmetlerimiz devam ediyor. EBA'nın sisteme dahil olması neticesinde evlerde daha önceden kullanılan bilgisayarlarda yenileştirme hizmetlerimiz devam ediyor. Yoğun bir talep var. Eski sistemleri yenilemek bir maliyet, ancak yenilerde de oldukça yüksek fiyatlar ortaya çıkmaya başladı. Dövizin artması ile birlikte dolar bazında da ürünlerin fiyatları arttı. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun taleplerini karşılamak amacıyla başvurduğumuz markalı bilgisayarda ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz ürünlerin de her sipariş ettiğimizde dolar bazında fiyatlarının artış gösterdiğini görüyoruz. Eski bilgisayarda sisteme dahil edilebilenler raflardan indi, evlerde kullanılmayan makinelerin de fiyatlarının artmasından dolayı kullanılabilir olup olmadığı noktasında vatandaş bize başvuruyor. Biz de bu noktada kendilerine destek oluyoruz" dedi.

"Her iki yılda bir bilgisayar teknolojileri yenileniyor"

Bilgisayar sektöründe kullanılan teknolojinin sık sık yenilendiğini kaydeden Filizli, "Bilgisayar sektöründe her iki yılda bir en az bilgisayar teknolojileri ve alt yapıları değişiklik gösteriyor. İki yıl önce aldığınız bir bilgisayarın bugün artık parçalarının yeni bilgisayarlar ile uyuşmadığını ve hepsinin yeni bir teknolojiye geçtiğini gözlemliyoruz. Onun için eski bilgisayarların yapılabilecek olanlarında da çoğu zaman yedek parça konusunda sıkıntı çekiyoruz. İkinci el parçalarla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. EBA'yı çalıştırabilecek bir bilgisayarın maliyeti bilgisayar özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Alt segment bilgisayarlarda maalesef internete bağlanma hızı ve EBA sistemini çalıştırmakta problemler çıkıyor. Bu nedenle de vatandaşlarımız aldıkları ürünlerden pişman oluyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımızın ürün satın almadan önce bu işi bilen ve anlayan birilerinden destek almalarında büyük fayda var" diye konuştu.

"Ürün bulmakta zorlanıyoruz"

Eğitim kurumlarının online eğitime ağırlık vermesinden dolayı piyasada ürün bulmakta dolayı sıkıntı çektiklerini belirten Filizli sözlerini şöyle tamamladı; "Pandemi dönemi artık bize yeni bir hayat ve yeni bir çalışma düzeni getirdi. Pandemi döneminin ilk başlangıcında büyük firmalar çok büyük miktarlarda notebook ve tablet alımı yaparak personellerine dağıttılar. O dönem bu nedenle ürün bulmakta sıkıntı çekmiştik. İçerisinde bulunduğumuz dönemde de EBA'dan dolayı öğrencilerimizin notebook ve tabletlere ihtiyaç olmasından dolayı da ürün bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tedarik noktasında bir şeyler yapılmaya çalışılsa da bu sıkıntılı süreç biraz daha sürecek gibi görünüyor. Teknik servisler olarak bizler, ikinci elleri biraz daha ayakta tutmaya çalışacağız."

İkinci el bilgisayarın fiyatlarının yüksekliğinden yakınan öğrenci velisi Mine Tuncer, "İkinci bilgisayarımızı çocuklarımızın derslerini takip edebilmeleri için EBA'ya uyumlu hale getirmeleri için buraya getirdim. Sıfır bilgisayarların yanı sıra ikinci el bilgisayarların bile fiyatları çok yüksek. Eski bilgisayarımızı değerlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.