"İklim Değişikliği ve Tarım" çalıştayı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin konuşması

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'ın konuşması

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun konuşması - Diğer konuşmacılar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de son dönemde meydana gelen sel ve kuraklık gibi olayların çalışmaları hızlandırdığını belirterek, yapılan çalışmaların yıkımı değil yenilemeyi doğurması adına son derece önemli olduğunu ve yapılması planlanan eylemleri hızlı bir şekilde uygulamaya hazır olduklarını kaydetti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, dünyada olumsuz gidişe sebep olanların daha fazla sorumluluk almaları gereken bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, "ekonominin değil ekolojinin kazanmasını" tercih ettiklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, iklim değişikliğinin açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvensizliğinin başlıca sebepleri arasında olduğuna işaret etti.

FAO olarak iklim krizinde sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Gutu, bu anlamda Bakanlık ile çalışmalarının çok önem taşıdığını söyledi.