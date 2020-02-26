İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, ikna yöntemiyle bir teröristin daha teslim olduğunu toplam teslim olanların sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, "Rojda Delila" kod adlı Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bugün teslim olanların sayısı 5'e, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 48 yükseldi" denildi. - ANKARA