İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi - Son Dakika

İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi

05.04.2021 16:41
İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa İlçelerinde atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa İlçelerinde atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa'daki ilçe başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Yeni mahalle başkanlarına görevlerinde başarılar dileyerek yetki belgelerini veren İba, birlikte daha başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

İba, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı da ziyaret etti. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İba, Arslan'a çalışmalarında başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen İba, mahalle başkanlarıyla Edirne için yapılabilecek projeleri görüştüklerini belirtti.

"Milli iradenin neferi" gibi çalışan ekip arkadaşlarına başarı dileyen İba, "Mahalle başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Birlikte yürüyeceğiz. Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçemizde aynı ışık, aynı dava aşkı ile gözleri parlayan mahalle başkanlarımızın atamalarını tamamladık. Her biri bu dava için canla başla çalışmaya hazır milli iradenin bir neferi olan yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah, birlikte yürüdüğümüz bu yolda hepsini muvaffak etsin. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Hisarcık, Lalapaşa, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu         
16:46
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok         
16:01
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı         
15:00
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı         
11:22
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 17:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei