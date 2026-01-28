İl Emniyet Müdürü Çağlar\'ın ilk durağı Şeyh Edebali Külliyesi

Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'ın ilk durağı Şeyh Edebali Külliyesi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, göreve başlamasının ardından ilk durağını Şeyh Edebali Külliyesi'ne çevirdi.
Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında yer alan kararla görevlendirilen Erdem Çağlar, Şeyh Edebali Külliyesi'nde bulunarak manevi mekanda incelemelerde bulundu. - BİLECİK
