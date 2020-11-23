İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya ve ülkemizde etkisini sürdüren pandemi nedeniyle gerek okullarımızda gerekse uzaktan eğitim sürecinde eğitim hizmetlerimizin aksamaması için yaptığınız gayretli çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum, bütün eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bir kez daha öğretmenliğin bir fedakarlık mesleği olduğunu gösterdiniz. Bir öğretmen olarak bu mesleği yapmaktan ve sizlerle meslektaş olmaktan gurur duyuyorum. Bizim kültürümüzde öğrenme ve öğretme mukaddes bir vazife kabul edilmektedir. Peygamberimiz: "Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun!" hadisinde işaret ettiği "öğreten" konumunda olmak bizlere ne kadar önemli bir mesleği icra ettiğimizi hatırlatıyor. İhya olmuş bir milletin temel unsuru öğretmendir. Öğretmen "sürekli öğrenen, öğrendiğini uygulayan ve diğer insanlara öğretendir. Öğretmen, insanın kendini gerçekleştirme sürecine rehberlik eden, yol gösteren, aydınlatan kişidir. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenliğe gönül vermiş; yıllarını öğrencilerine adamış ve tecrübeleriyle bizlere ışık olamaya devam eden bütün emekli öğretmenlerimize, hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Aramıza yeni katılan genç meslektaşlarıma yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında gurur duyacakları, başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Onlara öğrencilerin birer cevher, öğretmenin ise sarraf olduğunu hatırlatmak istiyorum. Cevheri işleyecek sizlersiniz. Milletimizin fikren, ilmen ve kültürel olarak zenginliği sizlerin ellerinize ve gönüllerinize emanet. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vazifeleri başında şehit edilen öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Son olarak sevgi, şefkat ve bilgi neferleri öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum." - ERZURUM