İlaç endüstrisindeki terazilere 'veri güvenliği' zorunluluğu getirildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İlaç endüstrisindeki terazilere 'veri güvenliği' zorunluluğu getirildi - Son Dakika

İlaç endüstrisindeki terazilere 'veri güvenliği' zorunluluğu getirildi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı'nın Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliği ile beraber Türkiye'deki ilaç endüstrisinin kullandıkları terazilerin data integrity (veri güvenliği) özelliğine sahip olmasını zorunlu hale getirmesi; sektörü uyumlu terazi arayışı ile ilgili hareketlendirdi.

İlaç endüstrisindeki terazilere 'veri güvenliği' zorunluluğu getirildi, System.String[]
Sağlık Bakanlığı'nın Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliği ile beraber Türkiye'deki ilaç endüstrisinin kullandıkları terazilerin data integrity (veri güvenliği) özelliğine sahip olmasını zorunlu hale getirmesi; sektörü uyumlu terazi arayışı ile ilgili hareketlendirdi. Yeni düzenleme ile terazide yapılan tüm tartımların, geriye dönük  izlenebilirliğinin bir parçası olarak olarak görülebilir olması şartı getirildi.

Türkiye'de ilaç endüstrisinde kullanılan terazilere 'veri güvenliği' özelliği zorunlu hale getirilirken, ilaç endüstrisi yeni düzenlemeye uyumlu teraziye geçişini hızlandırdı. Yeni düzenlemeye uyumlu terazileri piyasaya sunduklarını ve 156 yıldır terazi ürettiklerini ifade eden Almanya merkezli Sartorius'un Türkiye temsilcisi olan Sartonet Genel Müdür Ömer Erdem, "2018 yılında yaptığımız İSO 17025 kalibrasyon laboratuvar yatırımlarımız sayesinde sahip olduğumuz olağanüstü teknolojiyi Türkiye'de müşteri memnuniyetine de dönüştürmeyi başardık.  Yeni nesil terazilerimiz, getirilen veri güvenliği zorunluluğunu karşılarken, kullanıcılarına çok yönlü verimlilik olanakları da sağlıyor. Yeni ürün ailesi Cubis ll ürün yelpazesindeki teraziler sayesinde artık kullanıcı hatası, veri kaybolması, yanlış bilgi girişi şeklindeki bütün data güvenliğini bozan ve kesintiye uğratan işlemler tarihe karıştı" dedi.

"ARA YAZILIM KULLANMADAN ULUSLARARASI REGÜLASYONLARA TAM UYUM"

Ömer Erdem, bu yeni nesil terazilerle ilgili şunları söyledi:  "Ürün modelimiz hiçbir ara yazılım gerektirmeden Part 11 regülasyonuna tam uyumlu ilk terazi olma özelliğinde. Böylece, terazinin kullanıldığı tüm alanlarda, uluslararası standartların talep ettiği zorunlulukları karşılayacak bir yazılım ve donanım çözümü sunuldu"

"DATA GÜVENLİĞİ HERŞEYDEN ÖNEMLİ"

Müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için hem tartım donanımı hem de yazılımın tamamen yapılandırılabilir olduğuna dikkat çeken markanın Terazi Satış Sorumlusu Mustafa Yetim ise " Data güvenliği artık her şeyden daha önemli. "İyi Üretim Uygulamaları" (GMP) ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları" (GLP) alanlarında terazilerin işlediği datalar ilaç üretiminin tüm aşamalarında, özellikle güvenlik ve verimliliğin artmasına yardımcı oluyor. Artık teraziler sadece bir tartım aracı değil, güvenliğe, verimliliğe giden yolda size yardımcı olan bir asistan gibi değerli bilgiler üretiyor" diye konuştu.


- İstanbul
Sağlık Bakanlığı, Ömer Erdem, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:26 Kaynak: DHA
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