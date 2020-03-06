İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Bozkır'da Kur'an ve sünnet bütünlüğünü anlattı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (Bimder) tarafından düzenlenen halk sohbetlerinin konuğu oldu.

Bozkır Belediye Başkanlığı düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bimder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "İlçemiz Bozkır'a hizmet eden derneğimizin belirli periyotlarla gerçekleştirmiş olduğu halk sohbetlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Etkinlikte "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konusunda söyleşi gerçekleştiren Ömer Döngeloğlu, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günümüzde bir takım insanların "Kur'an varken sünnete ne gerek var" şeklindeki görüşleri dillendirdiklerini anımsatan Döngeloğlu, "Kur'an ve sünnet bir bütündür ayrı olarak düşünülemez. Peygamberimiz veda hutbesinde 'Sizlere sımsıkı sarılmak için Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum' dedi. Bu bilinçle Müslümanın hareket etmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, Diyanet-Sen Konya Şubesi Başkanı Ali Koç, Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.