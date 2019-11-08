İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
6 saat önce
İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:28 Kaynak: AA
İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.
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