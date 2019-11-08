Son Dakika Haberleri: İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
Son Dakika Güncel İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı

İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı

6 saat önce

İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.

İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı, System.String[]

İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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