İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
28.02.2026 08:22
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi Ayşe Gümüşlüağa Camii (Elmalı Camii) içinde düzenlenmek istenince kriz çıktı. Müftülük caminin kirlenmemesi için etkinliğin caminin alt katında yapılmasını isteyerek çocukları camiden çıkardı. Vatandaşların tepkisi sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık devreye girdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ramazan kapsamında düzenlenmek istenen Hacivat-Karagöz gösterisi, cami içinde yapılmak istenince tartışmaya yol açtı. Ayşe Gümüşlüağa Camii'nde planlanan etkinlik, caminin kirlenebileceği gerekçesiyle engellendi. Çocukların camiden çıkarılması tepkilere neden olurken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık devreye girdi.

MÜFTÜLÜK ALT KATI İŞARET ETTİ

Darıca Belediyesi'nin camilerde gerçekleştirmeyi planladığı kültürel etkinlik kapsamında organize edilen gösteriye, cami derneği izin vermedi. Kararın İlçe Müftüsü Selami Bağcı'nın talimatıyla alındığı bilgisi kamuoyunda tartışma yarattı. Müftülük, etkinliğin cami içinde değil alt katta yapılmasını istedi.

BAŞKAN BIYIK: YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?

Tepkiler üzerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe kaymakamlığı ve il müftülüğüyle görüşerek programın yapılmasını sağladı.

Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Aşağısı buz gibi, namaz kılarken dondum. Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? Sanki camide dansöz oynatıyoruz" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Etkinlik daha sonra çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan'ın geleneksel eğlencelerinden biri olan Hacivat-Karagöz gösterisi, yoğun ilgi gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    kardeşim caminin içi oyuncak yeri mi çocuktur laf anlamaz yer içer müftü doğrusunu yapmış 4 12 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Belediyenin konferans vs salonları yok mu 6 4 Yanıtla
  • TURHAN ERDAĞ TURHAN ERDAĞ:
    kardeşim koskoca darıca belediyesinin konferans salonu yokmu, cami de gösteri neyin nesi tam bir gerizekalılık başka bir şey değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
