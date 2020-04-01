İletişim Başkanı Altun, CİMER'e gelen destek mesajlarını paylaştı - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na katılanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği başvuru ve destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyor. En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz" notuyla yaptığı paylaşımda, CİMER'e gelen mesajları yayınladı. Altun'un paylaşımında, Adana, İstanbul, Balıkesir ve Osmaniye illerinden mesajlar yer aldı. İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir kişi, emekli bayram ikramiyesinin 500 lirasının kampanya hesabına aktarılmasını istedi. Balıkesir Gönen'de öğretmenlik yapan bir kişi de 1 Nisan-30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki ek ders ücretlerini bağışladığını bildirdi. 2011 yılında gazi olduğunu belirten başka bir kişi ise gazilik maaşının tamamını kampanya kapsamında devlete bağışladığını duyurdu.

'ZEYTİN HASADININ GELİRİNİ BAĞIŞLAMAK İSTİYORUZ'

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'ndan gelen başvuruda, "Biz bize yeteriz. Kampanya kapsamında devletimizin yanındayız. Her yıl Adana ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu bahçesinde bulunan yaklaşık 150-200 adet zeytin ağacından topladığımız zeytin satışından elde ettiğimiz Ziraat Bankası Okul Aile Birliği hesabında bulunan 18 bin lira gelirimizi kampanyaya bağışlayabilmemiz için Okul Aile Birliği olarak izlememiz gereken yasal yolun tarafımıza bildirilmesini önemle rica ederiz" denildi.

Haber: ANKARA,