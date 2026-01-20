İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmanın, Türkiye'nin köklü kültürel mirasına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına verilen önemi güçlü biçimde vurguladığını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı ifadelere yer veren Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde yaptığı konuşma, Türkiye'nin köklü kültürel mirasına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına verilen önemi güçlü biçimde vurgulamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, sanatın bir milletin kimliğini, ruhunu ve tarihini taşıyan temel unsurlardan biri olduğunu ifade ederken, bu alanın korunması ve güçlendirilmesinin milli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekmiştir.

Cumhurbaşkanımızın sözleri, Türkiye'nin kültür politikalarında sahici, sürdürülebilir ve icraat odaklı bir yaklaşımı benimsediğini de ortaya koymaktadır. Arkeolojik kazılardan restorasyonlara, müzecilikten somut olmayan kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir vizyonun hayata geçirildiği görülmektedir. 'Yaşayan İnsan Hazineleri' programı ise sanatın ve zanaatın yaşayan temsilcilerini onurlandırarak kültürel sürekliliği güvence altına alan anlamlı bir girişimdir. Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde ikinci sırada yer alması, bu vizyonun uluslararası alandaki yansımalarına bir örnektir."

Duran, ödül alan tüm sanatçıları ve ustaları içtenlikle tebrik etti, ülkenin kültür ve sanat hayatına verdikleri katkılar için şükranlarını sundu.