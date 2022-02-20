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KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı

20.02.2022 11:03

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında 100 binden fazla turiste ev sahipliği yaptı.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında 100 binden fazla turiste ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yaptırılan Yurduntepe Kayak Merkezi, 2020 yılının Ocak ayından itibaren kayakseverlere hizmet sunuyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin birçok noktasından gelen kayakseverden ilgi görüyor.

İki etaptan oluşan kayak merkezinde ilk etap 2 bin 187, ikinci etap ise 2 bin 330 metre yükseklikte bulunuyor. Kayakseverler, bu yükseklikten çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yapıyor.

Ziyaretçi sayısında bu yıl hedef 150 binin üzerine çıkmak

Kayak merkezi, hizmete açıldığı 2020 yılında yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlarken, bu sayı 2021 yılında 100 bini aştı.

Kayak merkezinde bu yıl hedef 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, bu yıl kış sezonunu erken açtıklarını söyledi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Ilgaz Yurduntepe tesislerimiz bizim gözbebeğimiz. İki yıl önce İl Özel İdare ve bakanlıklarımızın da desteğiyle harika bir kayak tesisi hizmete kazandırıldı. İki günübirlik tesisi ile son derece modern ve kullanımlı telesiyej sistemleriyle misafirlerimize güzel ortamlarda hizmet ediyoruz. İki yıl önce açıldığımızda bölgede ilk olması nedeniyle kayakseverlerin ilgisini çekmişti. Geçen sene pandemiye rağmen çok ciddi talep görmüştük. Bu yıl da misafirlerimizin çok yoğun ilgisini bekliyoruz."

"Dolu bir sezon bekliyoruz"

Çakır, kayakseverlerin talepleri doğrultusunda pistlerde iyileştirme yaptıklarını belirterek, her yıl yaşanan tecrübeleri ve vatandaşların taleplerini dikkate alarak tesisi bir sonraki yıla hazırladıklarını aktardı.

Bu yıl da pistlerde gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını anlatan Çakır, "Özellikle iniş seviyesi biraz tehlikeli bulunuyordu. Alternatif iniş güzergahları da oluşturduk. Zeminde iyileştirme çalışmaları yaptık. Güçlü ve dolu bir şekilde önceki sezonun üstünde bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Birol Özdemir ise kayak merkezine Ankara'dan geldiğini söyledi.

Yurduntepe'ye sık sık geldiğini anlatan Özdemir, "Orta seviye ve acemiler için uygun bir pist. Buranın doğası mükemmel. Birçok kayak pistine gittik ama Ilgaz farklı." dedi.

Şaziye Uçar da eşiyle kayak yapmak için Antalya'dan Ilgaz Dağı'na geldiklerini belirtti.

Pisti çok beğendiğini anlatan Uçar, "İnşallah seneye yeniden gelmeyi düşünüyoruz. Yurduntepe'yi çok sevdik." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı

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KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi 2021'de 100 bini aşkın turist ağırladı - Son Dakika
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