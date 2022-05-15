Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı sergi ile sona erdi - Son Dakika
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Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı sergi ile sona erdi

15.05.2022 19:13
Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı sergi ile sona erdi

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 15 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen "Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı" düzenlenen sergi ile tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 15 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen "Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı" düzenlenen sergi ile tamamlandı.

Ilgaz Belediyesinin ev sahipliğinde Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ile Çankırılı ressam Hülya Sezgin'in iş birliğinde düzenlenen Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı'na Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Almanya, Kırgızistan, Macaristan, Gürcistan ve Romanya'dan ressamlar davet edildi.

Daveti kabul eden 15 ressam, Ilgaz Dağı, Taş Mescit ile yaylaları, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezerek gözlem yaptı.

Ressamların gezip gördükleri mekanları kendi bakış açılarıyla tuvale aktardığı 36 eser Yıldıztepe Kayak Merkezi kafeteryasında düzenlenen sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ilgaz'ın turizm ve spor merkezi olmasının yanında sanat merkezi olması adına atılan adımın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Organizasyonun büyütülerek gelecek yıllara taşınması ve Ilgaz'ın sanat merkezi haline getirilmesi temennisinde bulunan Alpaslan, "Çok kıymetli hocalarım dünyanın dört bir tarafından gelmişler, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çankırı'mız için çok güzel bir etkinlik, inşallah seneye daha büyük bir organizasyonda beraber oluruz ve IIgaz'ımızı tüm dünyaya tanıtmış oluruz." diye konuştu.

Vali Abdullah Ayaz da Ilgaz'ın tanıtımı için her türlü vesileyi kullanma gayreti içinde olduklarını, sanatın da bunlardan bir tanesi olduğunu vurguladı.

Geçen sene yapılan çalıştayın genişletilerek bu sene Ilgaz'da yapıldığına vurgu yapan Ayaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen Bakan Yardımcısı Alpaslan ve katılımcılar, ressamlardan eserleri hakkında bilgi aldı.

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Romanya, Çankırı, Türkiye, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı sergi ile sona erdi - Son Dakika


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