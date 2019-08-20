Son Dakika Haberleri: Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı
Son Dakika Güncel Haber

Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı

37 dakika önce

Konya'nın Ilgın İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı.

Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı, System.String[]
Konya'nın Ilgın İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı.

Açılışı gerçekleştirilen programa, Ilgın Kaymakamı Y. Fatih Kadiroğlu, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, oda başkanları ve davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, spora ve sporcuya olan desteklerinin her yıl daha da artarak gideceğine vurgu yaparak, "Belediyemizin bu yıl 8.'sini düzenlemiş olduğu voleybol turnuvası açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz. Turnuvamızda 7 takım 15 maç yapacak. Turnuvamız inşallah herhangi bir sakatlık olmadan kazasız bir şekilde tamamlanacak. Ilgın Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Bu amaçla Ilgın Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor bünyesinde değişik branşlar açarak daha çok gencimizi sporla buluşturacağız. Spor sayesinde gençlerimiz arasında birliği, beraberliği, paylaşmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi ve en önemlisi de ekip ruhunu öğretmek istiyoruz. Diğer yandan stadyumda gerekli düzenleme çalışmalarını yaparak 7'den 70'e bütün Ilgın'ın spor yapmasını sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, daima yanlarında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Ertaş'ın karşılaşmasının set vuruşunu yapmasının ardından turnuva başladı. - KONYA
voleybol, Konya, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı "Gençler bu projelerin tam merkezinde" Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:51:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]