Son Dakika Haberleri: Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı
Son Dakika Ekonomi Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı

Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı'nda şu an itibarıyla 600 milyon metreküp suyun depolandığını belirterek, "Tamamlandığında 11 milyar metreküp su depolayacak Ilısu Barajı ve HES'in, ülkemiz ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması bekleniyor.

Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı'nda şu an itibarıyla 600 milyon metreküp suyun depolandığını belirterek, "Tamamlandığında 11 milyar metreküp su depolayacak Ilısu Barajı ve HES'in, ülkemiz ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, gövde hacmiyle Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Ilısu'da çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

İnşaatına 2010'da başlanan Ilısu Projesi kapsamında tarihi, kültürel varlıkların korunduğuna, yeniden yerleşim ve çevre konularında dünyaya örnek olacak çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ilısu Barajı bin 200 MW kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesinde olacak. Ilısu bu özelliği ile ülkemizin dördüncü büyüğü olacak. Barajda şu an itibarıyla 600 milyon metreküp su depolandı. Tamamlandığında 11 milyar metreküp su depolayacak Ilısu Barajı ve HES'in, ülkemiz ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması bekleniyor."

Bekir Pakdemirli, Ilısu, HES, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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