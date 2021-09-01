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İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti - Son Dakika

İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti

01.09.2021 13:28

2021 YKS'de Sözel Türkiye 1.?si olan Hasan Mert ile Sayısal 2.?si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.?sü Mustafa Bora Köseoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti.

2021 YKS'de Sözel Türkiye 1.?si olan Hasan Mert ile Sayısal 2.?si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.?sü Mustafa Bora Köseoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. 2021 YKS'de ilk 100'den 15 öğrenci Medipol Üniversitesi'ni tercih etti.

Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'de olduğu gibi sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Sözel birincisi Hasan Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye 2.?si Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye 4.?sü Mustafa Bora Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra Türkiye 11.?si Muhammet Eren Bayar, 25.?si Hasan Mollaoğlu, 41.?si Beyza Çakıl, 42.?si Mehmet Emre Tekinşen, 43.?sü Seyhan Çakmak, 45.?si Sevde Kaya, 48.?si Berke Deliveli ve 51.?si Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF'yi kazandı. İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi'nin 536,197 puanla Türkiye'de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte olduğu kaydedildi. Türkiye 59.?su Hasan Kocabey, 61.?si Caner Kırçiçek, 65.?si Osman Alışkan ve 87.?si Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.

'TEKNİK ALTYAPI OLARAK YETERLİ DURUMDAYIZ'

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör V. Prof.Dr. Ömer Ceran, 'Medipol Üniversitsi ilk öğrencilerini 2010 yılında almaya başladı. 2010-2011 yılında 360 öğrenci ile başladık. İlk önce sağlık branşlarıyla başladık ama diğer alanlarda da etkin olmaya başladık. Türkiye'de en çok öğrenci alan vakıf üniversitesiyiz. Bu sene 7800 öğrenci bizi tercih etti. Toplam öğrenci sayımız 35 bini buldu. Medipol Üniversitesi sayısal bümeyi tamamladı diye biliriz. Alnan ve mezun öğrenci sayısı eşit duruma gelecek. Üniversite olarak gelişmeyede ağırlık verdik. 6 yıl içinde dünyanın en büyük 500 üniversite arasıana girebilmek. Teknik altyapı olarak yeterli durumdayız. Her tam bursulu 10 öğrenci alıyoruz. Öğrencilere yurt dışında eğitim ve staj yapma olanağı veriyoruz. Çocuklar kendilerine düşen görevini yerine getirdi. Sorumluluk alma sırası bize geldi. Yüzde doksan oranında doluluk oranımız var. Üniversitemizin ve hoca kalitesi biz tercih eden öğrencilerin önceliği oluyor' dedi.

'OKUDUĞUM KİTAPDAN ETKİLENDİĞİM İÇİN TIP BÖLÜMÜNÜ SEÇTİM'

Sayısal Türkiye 4.?sü 18 yaşındaki Mustafa Bora Köseoğlu, 'Mersin'den geldim. Sayısal alanda 552 puan alarak Türkiye 4.'si aldım. Pandemi sürecinde süreklilik ve düzenli olmaya ihtiyacımız vardı. Sınavaı düzenli olarak çalışmam getirdi. Okuduğum kitapdan çok etkilendiğim için tıp bölümünü okumaya karar verdim. Medipol Üniversitesi'nin bize sunduğu imkanlar çok iyi olduğu için burayı seçtim. Hedefim yurt dışında kariyer yapmak' ifadelerini kullandı.

'DERECE YAPMANIN ÖZEL BİR FORMÜLÜ YOK'

2021 YKS'de Sözel Türkiye 1.?si olan 19 yaşındaki Hasan Mert, '2020 yılında YKS'de Türkiye 92'si olarak Medipol Tıp Fakültesine yerleştim. Arkadalarım çşift alan dalı okumaya başladılar. Asıl alanımın saülıkta idarecilik olduğunu anladım. Sağlık alanında kendimi geliştirmek istediğim için 2021 yılında tekrardan sınava girdim. Birinci olarak Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih ettim. Yönetici bir doktor olmak istiyorum. Derece yapmanın özel bir formülü yok. Çok ve düzenli bir şekilde çalıştım' diye konuştu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER MIT VE HARVARD'DA STAJ YAPIYOR

Dereceye giren öğrenciler İstanbul Medipol'deki eğitimleri öncesinde ABD'de dil eğitimi alıyor. Medipol Tıp öğrencileri önce Harvard ve MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) gözlemci olma, sonraki yıllarda ise staj yapma imkanı elde ediyor. Tıp ve UTF öğrencileri, dev bir sağlık kompleksi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ise ilk yıllardan itibaren pratik eğitimlerini almaya başlıyor.

İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti
İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti
İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti
İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti
İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti
İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Münir Karaloğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti - Son Dakika


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