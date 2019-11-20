Son Dakika Haberleri: İlk defa Dalaman Havalimanı'nda uygulanacak
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İlk defa Dalaman Havalimanı'nda uygulanacak

6 saat önce

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, Türkiye'de ilk defa Dalaman Havalimanı'nda uygulanacak olan projenin müjdesini verdi.

İlk defa Dalaman Havalimanı'nda uygulanacak, System.String[]

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, Türkiye'de ilk defa Dalaman Havalimanı'nda uygulanacak olan projenin müjdesini verdi.


YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi öncülüğünde, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile, yaşlı ve hasta yolculara da öncelik sağlanmaya başlandı" dedi.


Genel Müdür Cengiz Tuğrul Ayaz,Türkiye'de İlk defa Dalaman Havalimanı'nda uygulanacak olan projenin müjdesini vererek, şu bilgileri paylaştı:


"Devlet Hava Meydanları İşletmesi öncülüğünde, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile, yaşlı ve hasta yolculara da öncelik sağlanmaya başlandı. Biz Dalaman Havalimanı'nda ek olarak Gizli Engelli misafirlerimize de öncelik tanıyoruz. Her engel dışarıdan belli olmayabilir, fakat Otizm, Aspenger Sendromu, Öğrenme Güçlüğü, Demans Hastalığı, MS, ME, Eklem İltihabı gibi hareket kabiliyetini kısıtlayan hastalıklar, doğum bozukluğu, kronik ağrılar, görme ve duyma bozuklukları Diyabet gibi rahatsızlıklar yolculuk konforunu etkilemektedir. Ekibimiz her zaman destek olmak için hazırdır. Gizli Engelli misafirlerimiz, Havalimanı çalışanlarının kendilerini tanıyabileceği özel boyun askılarını Danışma Bankolarımızdan temin edebilirler.


Bu proje Türkiye'de ilk defa YDA Dalaman Havalimanı'nda uygulanacaktır. Bu proje ile amacımız Gizli Engelli yolcuların seyahat öncesinde ve seyahat sırasında kendilerini daha rahat ve güvenli hissetmelerini sağlamaktır.


İngiltere'de birçok havalimanında uygulanan program, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi tarafından onaylanmıştır. Erişilebilirlik projeleri kapsamında Ülkemizde de kısa zamanda yaygınlaşacağını düşünüyorum. Sadece Havalimanlarında değil, toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve marketlerde de kolaylıkla uygulanabilir.


Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, personelimize bu konuda eğitim verip, kısa seminerler ile tüm Havalimanı çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." - MUĞLA

Türkiye, Dalaman, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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