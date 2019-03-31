Son Dakika Haberleri: İlk Defa Oy Kullanmanın Heyecanı Yaşadılar

İlk Defa Oy Kullanmanın Heyecanı Yaşadılar

1 saat önce

Diyarbakır'da gençler ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı.

Diyarbakır'da gençler ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı.

Diyarbakır'da ilk kez oy kullanan Mehmet Hüseyin Dalbudak AA muhabirine, daha önce büyüklerin oy kullanmasını merakla izlediğini ifade etti.

Dalbudak, "Oy kullanmak için hep büyümek istedim. Büyüklerimiz bu konuda bizde farkındalık yaratıyordu. Oy kullanma bayram havası gibi geçiyordu genellikle. Bugün de öyle. Etrafa bakıyorum, insanlar cıvıl cıvıl, oy kullanabilmek için sıraya giriyorlar. Oy kullandığım için çok mutluyum." dedi.

Geceden oy kullanmak için sabırsızlandığını dile getiren Dalbudak, "İlk defa oy kullanacağım için gece heyecandan uyuyamadım. Sabah namazımı kıldıktan sonra gelip oyumu kullandım. Mutluyum, ülkem için bir hizmette bulunduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dalbudak, oyunu kullanırken çukur olaylarının şehre verdiği zararı ve son iki yılda yapılan hizmeti göz önünde bulundurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada yaşanan olaylar bizi çok üzdü. Özellikle çukur olayları. İki senedir Diyarbakır'a iyi hizmetler yapıldı. Diyarbakır'da güzel şeyler oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bunun devam etmesi yönünde oyumu kullandım. İki yılda yapılan hizmetler 25 yıldır yapılmamıştı. Yollar olsun, parklar olsun. İnsan Sur'a girdiğinde huzur hissediyor. Korkarak değil mutlu olarak geliyoruz, Sur'da geziyoruz. Sürekli gelebiliyorum."

"Çok mutluyum"

İlk defa oy kullanma heyecanı yaşadığını belirten Abdullah Çiçek ise daha önceki seçimlerde anne ve babası oy kullanırken sandığa geldiklerini aktararak, "O perdenin arkasında ne olduğunu çok merak ediyordum. Uyandığım zaman ilk işim gelip oyumu kullanmak oldu. O perdenin arkasında ne olduğu yönündeki merakımı da giderdim. Geldim oyumu kullandım, çok mutluyum." diye konuştu.

Sur'da yaşanan terör saldırılarına şahit olduğunu dile getiren Çiçek, "O çukurları gördükten sonra insanın kararı ister istemez değişiyor. Son zamanlarda yapılan çalışmaları herkes görüyor. Kullandığımız oy vatana, millete hayırlı olsun." dedi.

Türkiye genelinde bugün 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen ilk defa oy kullanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Mehmet Hüseyin, Sur, Diyarbakır, Güncel
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