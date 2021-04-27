Ne Çiftlik Bank ne de Thodex! İşte akılalmaz bir yöntemle milyonlarca lirayı çarpan Türkiye'nin ilk kripto dolandırıcıları

İzmir'de iki yıl önce kurulan Sistemcoin bu yılın başında kapandı. Çok sayıda kişi, yatırdıkları paraları alamadı. Akılalmaz vurgun, Hint asıllı Türk vatandaşı Abdullatif Tayyip'in Sistemkoin üzerinden satın aldığı 3 milyon değerindeki 7.199 adet Bitcoin'e ulaşamaması sonrasında ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabah'ın haberine göre, sitenin 'bakıma alındık' ibareli açıklamasıyla durumdan şüphelenen Tayyip, 7.119 Bitcoin'i, kendi cüzdanına göndermek isteyince olay anlaşıldı. Sanal cüzdanındaki Bitcoin'lerin yerinde olmadığını görünce suç duyurusunda bulundu.

Başvuru üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sistemkoin üzerinden 2018-2021 yılları arasında milyonlarca lira değerinde kripto para çalındığını tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda Sistemkoin CEO'su Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Anıl Acar, Arda Acar, Osman Kuş ve Baha İlmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şirketin kurduğu sistem üzerinden Fransa, Rusya, Romanya, Hollanda gibi ülkelerde kullanıcılarının olduğu tespit edildi.

İLGİNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri'nin soruşturmayı derinleştirmesiyle ilginç detaylar da ortaya çıktı. Sistemkoin'in CEO'su Tolgahan Çolpan'ın yatırımcılara ait milyonlarca lira değerindeki sanal cüzdanları, dolandırıcılık suçundan aranan 'Milkabank' ve 'Çiftlikgeliri. com'un sahibi Baha İlmen'e aktardığı ortaya çıktı.

ÇİFTLİKBANK BENZERİ BİR PLATFORM KURMUŞ

İlmen'in "tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın gibi Çiftlikbank benzeri bir site kurduğu, orada hayvan, sanal yumurta ve süt sattığı, siteye üye olan binlerce insanı mağdur ettiği belirlendi. Baha İlmen'in, 'İsmet Sarçın' ismiyle sahte kimlik çıkartıp siteler kurarak, piyasayı dolandırdığı tespit edildi.