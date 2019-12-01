Son Dakika Haberleri: İlk yarı sessiz bitti
Son Dakika Güncel İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika

İlk yarı sessiz bitti

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor.

İlk yarı sessiz bitti, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x, Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth x

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Cafer Tosun, Ekuban, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xx, Lemina xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Ömer xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Ömer Bayram, Nzonzi (Galatasaray), Sosa (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Fernando Muslera, Galatasaray, Trabzonspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor
Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 02:19:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk yarı sessiz bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]