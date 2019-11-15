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İlkadım'da milli sevinç

6 saat önce

U17 Milli Takımı'na davet edilen İlkadım Belediyesi Yab-pa Kız Futbol Takımı oyuncuları Zeynep Ülkü Kahta ve Gülçin Güloğlu sevinçlerini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'la paylaştı.

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U17 Milli Takımı'na davet edilen İlkadım Belediyesi Yab-pa Kız Futbol Takımı oyuncuları Zeynep Ülkü Kahta ve Gülçin Güloğlu sevinçlerini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'la paylaştı.


TFF Kadınlar Futbol 2. Lig'de mücadele veren İlkadım Belediyespor Yab-pa Kız Futbol Takımı'nın iki genç sporcusu Zeynep Ülkü Kahta ve Gülçin Güloğlu, 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da Rusya ile oynanacak olan hazırlık maçı için milli takım kampına davet edildi. Genç sporcular Kulüp Başkanı Ali Akyüz ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ali Akyüz, İlkadım Belediyespor'un gurur kaynağı olan genç futbolcuları Başkan Demirtaş'a tanıttı.


"Gurur verici"


Sporcuların başarılarını kutlayarak tebrik eden Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesinin misyonu gereği her dalda başarılı genç sporcuları yetiştirme yükümlülüğünü yerine getirmekten dolayı mutluluğumuzu belirtmek isterim. Kulübümüzün ve genç arkadaşlarımızın bu mutluluğu bize yaşatması gurur verici. İki genç arkadaşımızın bizde yetişmesi ayrıca bir övünç kaynağıdır. Umarım orada başarılı olurlar ve milli takımda oynadıkları futbol ile şehrimizi en iyi şekilde temsil ederler ümidimiz bu doğrultudadır. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atarlar" dedi.


"Amacımız yetenekli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek"


Sporcularının milli takım kampına seçilmesinin sevincini yaşadıklarını söyleyen Ali Akyüz, "Verdiğimiz mücadelenin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Oyuncularımızın milli takıma davet edilmesi bizleri çok mutlu etti. Yab-Pa ailesi olarak hedefimiz Türk ve Samsun futboluna yetenekli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek. Bu başarıda emeği geçen herkese ve Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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