İlkokul 1.sınıf öğrencisi lösemiden hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul 1.sınıf öğrencisi lösemiden hayatını kaybetti - Son Dakika

İlkokul 1.sınıf öğrencisi lösemiden hayatını kaybetti

6 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında ikamet eden ilkokul 1.sınıf öğrencisi Aysema Aydoğan lösemi kanserinden hayatını kaybetti.

İlkokul 1.sınıf öğrencisi lösemiden hayatını kaybetti, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında ikamet eden ilkokul 1.sınıf öğrencisi Aysema Aydoğan lösemi kanserinden hayatını kaybetti.


Yazıhüyük Gazi İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Aysema Aydoğan, bir süredir Lösemi tedavisi görüyordu. Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Aysema Aydoğan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazıhüyük İlkokulu Müdürü Ayşegül Baki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lösemi hastası öğrencimiz, Aysema Ağdoğan yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Bir Melek daha cennete yürüdü. Ailesinin ve okulumun başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız" sözlerini paylaştı.


Küçük kızın cenaze namazı bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - NEVŞEHİR

Yazıhüyük, Nevşehir, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
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