İlkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı kitap Ankara'da tanıtıldı - Son Dakika

İlkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı kitap Ankara'da tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.

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Şehit Süleyman Can İlkokulunun bahçesinde düzenlenen tanıtım toplantısına, yoğunluk oluşmaması için her sınıftan 10 öğrenci ve velileri katıldı. Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sandalyelere aralıklı oturtuldu.

Öğrencilere kitapları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar dağıttı ve kitap içeriği hakkında velilere bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un önderliğinde, çocukların Kovid-19 salgını sürecinde eğitimden kopmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Akpınar, "Bugün yurt genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yaklaşık 5 milyon 230 bin kitap basılarak çocuklarımıza ulaştırılıyor. Biz de başkent Ankara'mızda bir grup öğrencimizi buraya davet ederek kamuoyunu bilgilendirmek açısından böyle bir program yaptık." dedi.

Akpınar, eserin her sınıfa uygun olarak farklı temalarda hazırlandığını belirterek velilerin kitapları okullardan ücretsiz temin edebileceklerini aktardı.

Salgınla ilgili gidişatın olumlu olması temennisinde bulunan Akpınar, öğrencilerle buluşmayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Akpınar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri için hazırlanan 'Arkadaş' adlı kitap Ankara'da tanıtıldı - Son Dakika
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