İlkokul öğrencilerine Rusça kitap - Son Dakika

İlkokul öğrencilerine Rusça kitap

17.11.2020 11:12
İlkokul öğrencilerine Rusça kitap, System.String[]

Küçük yaştaki çocukların Rusça öğrenmesi için eksik olan okuma kitabı boşluğunu öğretmen İrina Balcı doldurdu.

Küçük yaştaki çocukların Rusça öğrenmesi için eksik olan okuma kitabı boşluğunu öğretmen İrina Balcı doldurdu. Balcı, hazırladığı 'Aferin Bana' isimli kitapla zor olduğu bilinen Rusçanın çocuklara kolaylıkla öğretilebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Türkiye- Rusya ilişkileri gelişirken, Türkiye'de yaşayan ve iş kuran Rus vatandaşların sayısı da giderek artış gösteriyor. En fazla Rus vatandaşa ev sahipliği yapan Antalya'da yaşayan Antalya Bahçeşehir Koleji Müdür Yardımcısı İrina Balcı, küçük yaştaki çocukların kolayca Rusça öğrenebilmesi için 'Aferin Bana' isimli kitap serisine imza attı. Konuların oyunlarla anlatıldığı, boyama alanları ile renklerin, çizimlerle kelimelerin, sebze meyvelerin ise bulmacalarla öğretildiği kitapların yazılış hikayesini anlatan ve Türk çocuklarının Rusça öğrenmeye ilgili olduğunu gördüğünü söyleyen Balcı, "Antalya'da yaşayan çocuklar için Rusça çok doğal bir dil çünkü parkta oynarken de arkadaşları hep bu dili konuşuyor. Çocuklar küçük yaşta Rusçayı öğrenirlerse ileride Ege ve Akdeniz'de çok daha rahat iş bulabilirler" diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ MOTİVASYON

Yaklaşık 3 senedir bu kitaplar üzerinde çalıştığını ve öncesinden bu şekilde kaynakların olmadığını belirten İrina Balcı, "Küçük yaşta Rusça öğrenmenin Türk çocuklara büyük bir faydası var çünkü büyüdükçe daha zor anlaşılabiliyor. Küçük yaş grubu daha geniş düşünebiliyor. Çocuğa kolay, güzel ve eğlenceli dediğimiz zaman o kabul ediyor. Çocuklar için zor bir şey yok. Yeni nesil çocuklar için sadece motivasyon lazım. Eğlenceli içeriği, çizimleri, renkli konu anlatımları ile bu kaynak sayesinde birçok Türk öğrencimiz Rusçayı rahatça öğrenmeye başladı. Bu derse uzaktan eğitimde de devam ettik. Ekran için birçok tasarım hazırladım. Çocuklar kolayca ve güzel öğreniyor. Daha çok çocuk Rusça öğrensin. Türkiye-Rusya arasındaki dostluğu bu çocuklar güçlendirsin" ifadelerini kullandı.

YENİ NESLİN EĞİTİMİ OYUNLA DEVAM ETMELİ

Bir derste sadece kitap üzerinde çalışmanın yeterli olmadığını ve küçük yaş grubu öğrenciler için yöntem geliştirdiğini ifade eden İrina Balcı, "Öğrenciler artık çok kısa bir süre içinde harfleri tanımaya, cümleler kurmaya başladılar. Hem eğleniyor hem de kiril alfabesi olmasına rağmen Rusçayı rahatça konuşabiliyorlar. Hem kitap kullanıyoruz hem de oyun oynayarak konuları tekrarlıyoruz. Sıkılınca başka oyuna geçiyoruz. Okumak, yazmak, oyun oynamak hepsi bir derste oluyor. Çocuklar da sıkılmadan derse katılıyor. Onlarla göz kontağını kaybetmemek gerekiyor. Benim için en güzel sonuç çocukların dersten mutlu çıkıyor olması. Onlar sonra kolayca Rusçayı kullanabiliyor. Öğrendikleri kelimeleri Rus arkadaşları ile paylaşabiliyor. Onlara da Türkçe öğretmeye çalışıyor. Yeni neslin eğitimi bu şekilde olmalı. Biz çocukları zorlayamayız, onlar zaten yeterince ilgili" diye konuştu.

OYUN OYNAYARAK ÖĞRENME BİLGİLERİN KALICILIĞINI SAĞLIYOR

Ezberleme modeli ile öğrenmenin uzun vadeli olmadığına dikkat çeken Balcı, "Bu yöntemdeki eğitimle bilgiler akılda kalıyor. 10 kelime ezberleyip sınava girebilirsiniz ama asıl önemli olan akılda kalmasıdır. Bu yöntemle çocukların bilgileri uzun süre kalacak.  Onlar önce konuşarak sonra da yazarak bu dili öğreniyor. Çocuklar 2 dili bir anda öğrenebilirler. Doğduktan sonra anne babadan da önce konuşarak öğreniyor. Eğitimin doğası bu; konuşmak, söylemek, oyun oynamak ve yazmak... Rusça sadece yabancı dil değil, beyin geliştirme dili. Bu işi ne kadar geniş kapsamlı yaparsam o kadar mutlu olurum" dedi.

İlkokul çağındaki çocuklar için hazırlanan ilk Rusça içerik olan bu kitap ve kartlar şimdilik pilot olarak Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü'nde kullanılıyor


- İstanbul
İlkokul öğrencilerine Rusça kitap
İlkokul öğrencilerine Rusça kitap

oyunlar, Rusya, Balcı, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerine Rusça kitap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan bir virüs tespit edildi Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist, yakalanmasaydı bombaları İstanbul'a götürecekti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor         
11:17
Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi         
11:01
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi         
10:37
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkokul öğrencilerine Rusça kitap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei