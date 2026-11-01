İlyas Salman\'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

İlyas Salman, uzun süren sessizliğinin ardından Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde objektiflere yansıdı. Usta oyuncunun son hali ve sağlık durumuna ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU UZUN BİR ARADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türk sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden İlyas Salman, Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine katıldı. Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan sanatçının törendeki görüntüleri, kendisini yeniden görmek isteyen sinemaseverlerin ilgisini çekti. Hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Salman, gece boyunca kendisiyle ilgilenen sevenleriyle bir araya geldi. Usta oyuncunun festivaldeki görüntüleri, son dönemde sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaları da yeniden akıllara getirdi.

YÜZ FELCİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süredir ekranlardan uzak kalan İlyas Salman hakkında daha önce yüz felci geçirdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin bu söylentiler, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla birlikte merak konusu olmuştu. Altın Portakal Film Festivali'nde görüntülenen oyuncu, yüz felci iddialarını doğrulayan bir açıklama yapmadı. Bunun yerine geçmişte yaşadığı farklı bir sağlık sorununu anlattı.

FİLM SETİNDE TALİHSİZ KAZA! KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

İlyas Salman, bir film çekimi sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat olmak zorunda kaldığını açıkladı. Çekimler sırasında kalça kemiğini kırdığını belirten usta sanatçı, yaşadığı sakatlık nedeniyle cerrahi müdahale geçirdiğini ifade etti. Salman'ın açıklaması, bir süredir sağlık durumunu merak eden hayranlarının da dikkatini çekti.