İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlyas Salman\'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından İlyas Salman, uzun bir aranın ardından Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görüntülendi. Bir süredir yüz felci geçirdiği yönündeki iddialarla konuşulan usta sanatçı, ödül töreninde hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Son görüntüsü dikkat çeken Salman, film çekimleri sırasında kalça kemiğini kırdığını ve ameliyat geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

İlyas Salman, uzun süren sessizliğinin ardından Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde objektiflere yansıdı. Usta oyuncunun son hali ve sağlık durumuna ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU UZUN BİR ARADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türk sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden İlyas Salman, Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine katıldı. Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan sanatçının törendeki görüntüleri, kendisini yeniden görmek isteyen sinemaseverlerin ilgisini çekti. Hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Salman, gece boyunca kendisiyle ilgilenen sevenleriyle bir araya geldi. Usta oyuncunun festivaldeki görüntüleri, son dönemde sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaları da yeniden akıllara getirdi.

İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

YÜZ FELCİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süredir ekranlardan uzak kalan İlyas Salman hakkında daha önce yüz felci geçirdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin bu söylentiler, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla birlikte merak konusu olmuştu. Altın Portakal Film Festivali'nde görüntülenen oyuncu, yüz felci iddialarını doğrulayan bir açıklama yapmadı. Bunun yerine geçmişte yaşadığı farklı bir sağlık sorununu anlattı.

İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

FİLM SETİNDE TALİHSİZ KAZA! KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

İlyas Salman, bir film çekimi sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat olmak zorunda kaldığını açıkladı. Çekimler sırasında kalça kemiğini kırdığını belirten usta sanatçı, yaşadığı sakatlık nedeniyle cerrahi müdahale geçirdiğini ifade etti. Salman'ın açıklaması, bir süredir sağlık durumunu merak eden hayranlarının da dikkatini çekti.

İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı
Film Festivaliİlyas SalmanYüz FelciAmeliyatSon HaliAntalyaMagazinSinemaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • turgayscxcc turgayscxcc:
    Eskiden de sevmezdim seni halen de sevmiyorum 4 2 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    Allah inancı olmayan insan yüzünden belli oluyor, Allahın nuru yüzüden çekiliyor, çok çirkinleşiyor. 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Aman eksik kalsın bu tvden 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Kuşadası’nda polisi alarma geçiren olay 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı! Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
17:21
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 19:31:58. #.0.3#
SON DAKİKA: İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android