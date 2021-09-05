İMAD-DER, Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tedavi desteği isteyen kadının masraflarını karşılayacak - Son Dakika

İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği (İMAD-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir yayında çocuğu olmayan kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasına tepki gösterdi.

İMAD-DER 3. Olağan Kongresi Ankara'da bir otelde yapıldı. Kongrede konuşma yapan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, infertilitenin çözümü için sarf ettikleri yoğun çabayı sürdüreceklerini belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, katıldığı sosyal medya yayınında çocuğu olmadığını belirten bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özcan'ın açıklamaları konusunda İMAD-DER'in muhatap olduğunu söyleyen Ceylan, "Tanju Özcan, infertil bir bayanın kendisinden yardım istemesini aşağılayıcı bir şekilde röportaj haline çevirerek çirkin bir görüntü atfediyor. Buradan kendisini şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, Özcan'dan yardım isteyen kadına çağrıda bulunarak, "Hanımefendiye ulaşmamız veya kendisinin bize ulaşması halinde, bütün tedavi masraflarını İMAD-DER olarak karşılayacağız." diye konuştu.

İnfertilitenin 5 kişiden 1'inde görüldüğüne dikkat çeken Ceylan, Türkiye'de bu sorunla mücadele eden ailelerin yanında olduklarını bildirdi.

Tanju Özcan'ın açıklamaları

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın, katıldığı sosyal medya yayınında bebek sahibi olamadığını belirten bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatırken kullandığı ifadeler tepki toplamıştı.

Özcan, daha sonra konuya ilişkin açıklama yaparak, böyle bir anının o platformda anlatılmaması gerektiğini dile getirmiş ve "Bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve dernekler varsa onlardan da özür dilemek düşer bana." ifadelerini kullanmıştı.