İmamoğlu, CHP Kurultayında konuştu: "Olgunlukla karşılayıp süreci desteklemek lazım" - Son Dakika

İmamoğlu, CHP Kurultayında konuştu: "Olgunlukla karşılayıp süreci desteklemek lazım"

ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Polemik oluşturacak parti içi hiçbir yorumu yapmamak, partinin hangi pozisyonunda üyesi olunursa olunsun ama kurultay delegesi ama onur üyesi ama başka bir pozisyon; bence olgunlukla karşılayıp süreci desteklemek lazım" dedi.

Mart ayında yapılması planlanırken pandemiden dolayı ertelenen CHP 37'nci Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da başladı. Pandemi koşulları nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen kurultay iki gün sürecek. Bugün genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultayda 2'nci gününde ise içerisinden MYK üyelerinin de belirleneceği Parti Meclisi Bilim Yönetim ve Kültür Platformu ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılacak.

Katılımcılar arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, alanda basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Parti içinden gelen salgın hastalık zamanında kurultay yapılmasına ilişkin olumsuz yorumlara da yanıt ven İmamoğlu basın mensuplarına seslenerek, "Sizin şuan ki duruşunuz bile bulaşıcı hastalığa aykırı bir duruş. Onun için maksimum anlayışa davet ediyorum. Polemik oluşturacak parti içi hiçbir yorumu yapmamak, partinin hangi pozisyonunda üyesi olunursa olunsun ama kurultay delegesi ama onur üyesi ama başka bir pozisyon; bence olgunlukla karşılayıp süreci desteklemek lazım" diye konuştu.

İmamoğlu ayrıca kurultaya özel yapılan 2 şarkıyı da dinlediğini bildirerek, "2'si de çok güzel. Yani tabi rap ruhu daha farklı bir şey yani ama Ali Altay'ı da çok severim. Bize de seçim döneminde çok katkısı oldu. Dolayısıyla o da çok renkli ve neşeli. Ama rapin ruhu özellikle yeni kuşaklar için bence çok kıymetli. Ben iktidarın özellikle bazı özellikleri kısıtlayacağı tavırlarından önce o şarkıyı ve sözlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Kim olursa olsun. Daha iyi anlarlar yeni kuşağı" şeklinde konuştu.