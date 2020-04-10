İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan Tuna G.'nin ifadesinde, "Eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim" dediği öğrenildi.

İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan Tuna G.'nin ifadesinde, "Eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim" dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna G.'nin polis ifadesine DHA ulaştı. Tuna G.'nin ifadesinde İmamoğlu ile telefon ya da yüz yüze herhangi bir görüşmesi olmadığını, İBB adaylığı açıklandığında tanıdığını anlattığı belirtildi. Tehdit içerikli maili bizzat gönderdiğini söyleyen Tuna G.'nin, "Ben Ekrem İmamoğlu'nun kahramanlaştırılmasının yanlış olduğunu yaklaşık bir yıldır eleştirmekteyim. Bu konuda daha önce CHP genel merkezine mail göndermiştim. Fakat eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim. Bu mailin gönderilmesi için beni yönlendiren herhangi bir şahıs ya da şahıslar yoktur. Tamamiyle kendi inisiyatifimle gönderdim. İmamoğlu'nun CHP'ye yakışmadığını, başkan olmasının parti teşkilatına, İstanbul'a ve Türkiye'ye zararı olduğunu düşünüyorum" dediği öğrenildi.

"ELEŞTİRİLERİM DUYULSUN DİYE MAİL GÖNDERDİM"

Polis sorgusunda Tuna G.'ye, İmamoğlu'na gönderdiği bir diğer mailde FETÖ'cü olmakla suçladığı da hatırlatıldı. Tuna G.'nin ise "İnternet ortamında ve açık kaynaklardan kendisi hakkında edinmiş olduğum bilgilerden dolayı mailde FETÖ'cü diye hitap ettim. Kendisinin daha önce STV'de programlara katılıp, FETÖ'cüler tarafından yapılan kumpas ve şike operasyonlarını savunması, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'cü olduğu bilinen kişilere büyük meblağlı ihaleleri verdiğini medyadan duymamdan dolayıdır" cevabını verdiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN HAKARET ETMİŞ

Tuna G.'nin "Ceaser Tuna (Kayzer)" adlı sosyal medya hesabından da 31 Mart- 8 Nisan tarihleri arasında İmamoğlu aleyhine mail içeriğine benzer paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Şüphelinin sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek, İmamoğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle yaptığını söylediği kaydedildi. Tuna G.'nin hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini de belirtti.

"MEMURLUKTAN İSTİFA EDİP CHP'YE KATILDIM"

İfadesinde kendisiyle ilgili bilgiler de veren şüpheli Tuna G., 2007-2018 yılları arasında TCDD'de memur olarak çalıştığını, bu sürede Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini anlattı. Tuna G. 2018 yılında memurluktan istifa ettiğini, üniversitelerde akademisyenlik veya hakimlik için başvuru yapmaya başladığını anlattı. Yazılı sınavları kazanmasına rağmen, mülakatlarda elendiğini anlatan Tuna G.,'nin "2005-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yaklaşık bir yıl okudum.  Burada okurken İşçi Partisi ile bağlantılı Türkiye Gençlik Birliği'nin üniversite içindeki öğrenci faaliyetleri, Atatürkçü Düşünce Derneği faaliyetlerine katıldım. 2009-2013 yılları arasında Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. 2018'de memurluktan istifa ettikten sonra CHP Genel Merkezi'nde partiye üye oldum. 24 Haziran 2018 milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundum. Ancak aday gösterilmedim. O tarihte resmi olmamakla birlikte sandık görevlisi olarak görev yaptım. Yaklaşık son 2 aydır ailemle ikamet ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:59 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü         
22:53
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
22:50
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti         
22:20
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı         
22:12
Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
21:48
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı         
21:47
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti         
21:39
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi         
18:44
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 22:58:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]