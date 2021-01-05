İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" başlıklı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul için yağmur bombası kullanmanın gündemde olup olmadığı ve barajların doluluk oranlarındaki düşüşün sorulması üzerine şunları söyledi:

"KURAKLIK VE ÇEVRE SORUNLARI HER GÜN GÜNDEMİMİZ"

"Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. İstanbul'un kuraklık ve çevre sorunları her gün gündemimiz. Her gün bu şehrin daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul'u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz, diye çalışmalar yapıyoruz.

"OCAK AYI İYİ BAŞLAMADI"

İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu. Her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda ne yazık ki Aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin 5'te biri yağışla geçti. Ocak ayı iyi başlamadı. Yarından sonra bir yağmur bekliyoruz aldığımız, meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." dedi. İmamoğlu, "Kesintiler olabilir mi?" şeklindeki soruya ise, "Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız" yanıtını verdi.