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İmamoğlu, kaza anına ait görüntüleri paylaşıp Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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İmamoğlu, kaza anına ait görüntüleri paylaşıp Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun trafik kazasında Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmasıyla ilgili, ''Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim'' dedi.

07.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 14:06
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İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne sebep olmuştu. Cumhurbaşkanının oğlunun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İMAMOĞLU: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakılmasına tepki

YURT DIŞINA ÇIKMASI YASAK

İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi.

"BENİM OĞLUM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Kazada yaşamını yitiren motosikletli Yunus Emre Göçer ise dün toprağa verildi. Cenazede konuşan Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer, "Profesyonel bir motosiklet kullanıcısıydı. Benim oğlum kazaya değil de cinayete kurban gitti. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da, başbakanda, bakanda olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum. 2 çocuğu ortada kaldı. Bir insanlık dramıdır bu. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin" dedi.

"ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Avukat İlyas Çimen ise, "Görüntülerden tespit ettiğim kadarıyla kusurun yüzde yüz arkadaki araç sürücüsünde olduğunu görüyoruz. Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay da müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü. Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz. Bizde süreci adliyeden takip ediyoruz. Şikayetlerimizi de ilgili dosyalık savcısına ilettik." diye konuştu.

ÖLEN GENCİN ARKADAŞLARI EYLEM YAPMIŞTI

Motosikletlerine arkadaşlarının fotoğraflarını yapıştıran kuryeler, yaşanan olaya tepki gösterdi. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açan kuryeler ortak basın açıklaması yapmıştı. Grup adına konuşan avukat Iyaz Çimen "Burada toplanmamızın amacı kurye meslektaşımız Yunus Emre Göçer'in dün saat 12.55 sıralarında Avrasya Tünelinden Aksaray sapağına dönüşü sırasında arkadan gelen bir aracın hızlı bir şekilde çarpması sonucu şuan hastanede yoğun bakımda olması ve sürücünün gözaltına dahi alınmaması. Burada müvekkilim canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmaktadır" demişti.

YORUMLAR (2)
  • Emir Emir: ULUSLARARASI ANTLAŞMALARI BİLMEYENLERE ALGI YAPMAYIN,ETİK OLARAK TRAFİK KAZASI YAPMIŞ,ORTADA BİR RAHMETLİ VAR.BU SADECE SOMALİLİ DEĞİL,ABD'Lİ BİR ASKER NATO ÜSSÜNDE ÇALIŞANLARDA AYNI,YUNANİSTAN ELÇİLİĞİDE AYNI.DİPLOMATİK PASAPORT TAŞIYORLAR VE ANLAŞTMALAR BÖYLE.ALENİ OLARAK ELİNE SİLAH ALIP ADAM ÖLDÜRMEDİĞİ SÜRECE TUTUKLAYAMASSINIZ. Yanıtla 6 14
  • Serkan Basar: bir gariban karışsaydı bu olaya yeminlen burnundan fitil fitil getirirlerdi Yanıtla 52 3

Ekrem İmamoğlu, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İmamoğlu, kaza anına ait görüntüleri paylaşıp Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, kaza anına ait görüntüleri paylaşıp Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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