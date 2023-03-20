Ekrem İmamoğlu'dan 'Ramazan pidesi' açıklaması: Halk Ekmek'te 5 TL'den satılacak - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'dan 'Ramazan pidesi' açıklaması: Halk Ekmek'te 5 TL'den satılacak

20.03.2023 12:53

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 300 gramlık pidenin 10 liradan satılacağını duyurmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 5 TL'den satılacağını duyurdu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 300 gramlık ramazan pidesi 10 TL'den satılacak.

"LEZZETLİ VE UCUZ EKMEK SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu açıklamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfelerinden 300 gramlık ramazan pidesinin 5 TL'den satılacağını duyurdu. İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Vatandaşlarımız Ramazan'da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz."

İmamoğlu: Vatandaşlarımız Ramazan'da 300 Gramlık Pideyi 5 TL'den Halk Ekmek Büfelerinden Satın Alabilecekler
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'dan 'Ramazan pidesi' açıklaması: Halk Ekmek'te 5 TL'den satılacak - Son Dakika
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