İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında 'SGK borçları' görüşmesi: Prensipte anlaştık - Son Dakika
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İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında 'SGK borçları' görüşmesi: Prensipte anlaştık

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'la belediyelerin SGK borçları hakkında görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada prensipte anlaşmaya varıldığını belirten İmamoğlu, "Haftaya pazartesi itibariyle 'Uzlaşmayı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek" dedi.

15.01.2025 20:30  Güncelleme: 20:55
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

"SÜRECİN TARİFLENMESİ GİBİ MADDELERİ KENDİLERİYLE PAYLAŞTIK, SIRALADIK"

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla buluştuk. SGK prim borçlarıyla ilgili yapılan kesintiler ve bununla ilgili uygulamalarla alakalı daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda buluşmaya karar vermiştik. Oluşturduğumuz heyetle, Türkiye'deki bütün belediyeler için nasıl fırsatlar yaratabiliriz, sonuçta kamu kurumlarıyız. Bir kamu kurumu, bir başka kamu kurumu olan SGK'ya prim borçlarını nasıl ödeyebilir, nasıl bir süreç tarifi yapabiliriz, orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık, sıraladık" dedi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"HAFTAYA PAZARTESİ İTİBARİYLE 'UZLAŞMAYI NASIL SAĞLAYABİLİRİZ'İN MASASI BURADA KURULACAK"

"Sağ olsun Bakanımız, hem Bakan Yardımcısı ve SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden takviye yapacağımız uzman dostlarımızın katılacağı bir heyet ile büyük ihtimalle haftaya pazartesi itibariyle 'Uzlaşmayı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek. Siyasi partisine, kimliğine bakmaksızın farklı dönemde birikmiş borçların bir anda ödemesinin mümkün olmadığını, bundan sonra var olacak prim borçlarının -ki yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da çok yükselecek- bütçe dengesi açısından belediyeleri zorlayacak. Sadece geçmişi değil, önümüzdeki 1-1,5 yılı ekonomik olarak sıkıntı olan bu dönemin aşılması ile ilgili 'Nasıl adımlar atılabilir'in de içine koyulduğu bir anlayışla görüşmelerin yapılması ve makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, bu çerçevede en azından bir kalıbının tarafımızdan da belediyelere sunulduğu biçimiyle duyurusunun yapılarak teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık.

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında 'SGK borçları' görüşmesi: Prensipte anlaştık

"UMARIM ÖDENEBİLİR TAKSİTLENDİRME ŞEKLİYLE SONUÇLANIR"

Bu manada bir karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı bir sonuç verir. Bu sonuçlar oluştuğu takdirde kendileriyle prensipte anlaştık. Uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım çok sağlıklı, ödenebilir taksitlendirme şekliyle sonuçlanacak haliyle biz bunu kendimiz hem medyaya, hem belediyeye duyurma sorumluluğumuzu yerine getiririz. Hep beraber bu işin altından el birliğiyle kalkmış oluruz. Farklı argümanlar, farklı enstrümanlar da geliştirilebilir, belediyelerin imkanlarına göre. En küçük beldelerin daha farklı korunması gerektiğine, ilçelerin daha farklı korunması gerektiğine, bütçe ölçeğinde meseleye bakılıp ödenebilir bir seviyeyle ele alınması gerektiğini ifade ettik. Bu geniş kapsamlı iyi niyetli masanın kurulmasından dolayı kıymetli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, TBB adına ve burada bulunduğumuz heyetimiz adına yürekten teşekkür ediyoruz, umarım sonuç verir."

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA İŞARET ETTİ

İmamoğlu bir soru üzerine görüşmelerin pazartesi günü başlayacağını ve önümüzdeki hafta sonuçlanmasını tahmin ettiğini ifade etti, bir başka soru üzerine, görüşmeyi bütün belediyeler adına gerçekleştirdiklerini söyledi.

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında \'SGK borçları\' görüşmesi: Prensipte anlaştık
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gündem İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında 'SGK borçları' görüşmesi: Prensipte anlaştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Serkan Acar:
    BAKANIN AĞZINDAN UZLAŞTIK SÖZÜNÜ DUYMADAN SENİN SÖZÜNE İTİBAR ETMİYORUZ 228 350 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    SGK ya borcunu öderken bile Sow yaparak ödüyor.. Hocaoglu. 156 391 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    teneke imamoğlu 176 302 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    CHP'li belediyelerin SGK borcu, sgknin alacaklı olduğu paranin sadece %5ine tekamül ediyor. ama ahhhpartililer ne anlar oranlardan 312 157 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    6 yılda Belediye yi Batrdı pışık pışık 158 276 Yanıtla
  • sadullah nas:
    ödeyeceksiniz öyle Devleti dolandıramazsınız 126 248 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    dünya lideri gelir bozar o anlaşmayı. anka parkı yapana madal ya takarlar. 232 70 Yanıtla
  • 5634hk5634:
    sgk yı batırdılar ne devlet prim ödüyor nede belediyeler? memurları ve belediye işçilerini emekli yaptılar 5 kuruş prim ödemeden? nasıl oluyor bu? hep primi vatandaşmı ödüyücek ??!!! 88 30 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    imamoğlu cumhurbaşkanı gibi belediyeyi bırakıp ülke ülke geziyor istanbul 5 yılda çürümeye başladı bir 5 yıl daha durursa pis kokmaya başlayacak istanbul 1 104 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Bakan Işıkhan Kendi partileri zamanındakş belediyelerinin eski borçlarını yapılandırması gerekirdi zaten...Hepsi olmasa da çoğu belediye büyük borçlarla görevlerini teslim almıştı...Unutulmasın.... 95 0 Yanıtla
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