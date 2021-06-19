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İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok - Son Dakika

İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok

19.06.2021 14:04

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir programda eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde kurulan İSMEK üzerinden İmamoğlu'na sert sözler kullanan Yanık, "İSMEK tam bir markaydı. O markayı İstanbul'un başka bütün güzellikleri gibi çöpe attılar. Çünkü o markayı taşıyacak vizyon ve misyonları yoktu" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu'nda eğitim alan öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte oluşturdukları geniş ürün yelpazesi olan, "BESMEK Genel Sergi ve Festivali" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla açıldı. Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki açılışta sergilenen ürünler arasında, el sanatları teknolojileri ürünleri ve giyim üretim teknolojileri alanından örnekler bulunuyor. Sergi açılışında konuşan Bakan Yanık, İSMEK'in bir marka olduğunu ve şuan ki yönetimin o markayı İstanbul'un diğer güzellikleri gibi çöpe attığını ifade etti.

"MARKAYI TAŞIYACAK VİZYON VE MİSYONLARI YOKTU"

Sergi alanını gezen Bakan Yanık, "Beyoğlu Belediyesi'nin kullandığı haliyle BESMEK, Üsküdar Belediyesi'nin kullandığı haliyle ÜSMEK, bunların çalışmalarının atası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994'te sayın Cumhurbaşkanımızın belediyeyi kazandığında bunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olarak başladı. Yıllar içerisinde inanılmaz sayıda kadınımıza, genç kızlarımıza meslek edindiren, sertifikalar sağlayan, bunlardan sonra kendi iş yerlerini kuran, gelir kazanan, çocuğunu okutan evini geçindiren yüzbinlerce kadınımız oldu. İSMEK tam bir markaydı. O markayı İstanbul'un başka bütün güzellikleri gibi çöpe attılar. Çünkü o markayı taşıyacak vizyon ve misyonları yoktu. O da olmayınca maalesef marka çöpe atıldı. Ama İSMEK markası ve ruhu İSMEK'in taşıdığı sosyal amaç Beyoğlu Belediyesi'nce, Üsküdar Belediyesi'nce ve diğer belediyelerce geleceğe taşınmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ ALAN İLK DEFA BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Sergiye ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Öncelikle burada tüm emeği geçen hanımefendilere teşekkür ediyorum. Kış boyunca semt konaklarımızda ortaya koymuş oldukları el emeklerini ve becerilerini bugün burada İstanbul'un ve Beyoğlu'nun beğenisine sunuyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Sergimiz burada açık olacak ve bulunduğumuz alan aslında ilk defa bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Artık sadece İstiklal Caddesi'nde ve Taksim'de değil. Okmeydanı'nda ve Hasköyümüzde böyle bir etkinlik alanımız ve sergi salonlarımız var. Tiyatro ve sinema salonlarıyla da insanımıza ve kültür sanat dünyasına hizmet edecek bir gösteri merkezi haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.

İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok

Üsküdar Belediyesi, Derya Yanık, İstanbul, Beyoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok - Son Dakika Ekonomi


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