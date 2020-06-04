İMECE: Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Uydusu Fırlatılmaya Hazır - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin montajının tamamlandığı ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılmak için hazırlandığı belirtildi. Son montajının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildiği İmece, ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olma özelliğini taşıyor.



Testlerin başarıyla sonuçlanmasından sonra son üretim aşamasına geçileceği ve İmece'nin önümüzdeki yıl uzaya gönderilmesinin planlandığı ifade edildi. Koronavirüs salgınına rağmen, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusunun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı belirtildi.



TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından çalışmalar ile ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, İmece'nin son montajı da gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen İmece'nin ısıl testlerine başlanacağını ifade etti. Gerçekleştirilecek testlerin Eylül ayına kadar başarıyla sonuçlanmasının ardından, İmece'nin 2021 yılı içerisinde uzaya gönderilmesi için son montajının gerçekleştirileceğini belirten Varank, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir diğer uydu olan Türksat 6A içinde 2022 yılında uzaya gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.



İMECE Test Süreci için Hazır



Uzay alanında kazanılan pek çok kabiliyetin sanayii ve teknoloji gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabildiğini ifade eden Varank, sadece yerli ve milli kaynakları kullanarak uyduların geliştirilmesinin çok önemli bir başarı olduğunu belirtti.



Çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise yerli ve milli uyduların gelişen Türkiye'nin altyapısında çok önemli bir yeri olduğunu, çok daha büyük projelerin geliştirilebilmesi için her zaman destekçi olduklarını belirtti.



İmece Uydusu Yöneticisi Emir Serdar Aras, uydunun test çalışmaları için hazır olduğunu, uzay şartlarında testlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Öncelikle vakumlu ortamda ısıl koşullarına dayanıklılığın test edileceğini belirten Aras, daha sonra uydu üzerindeki titreşimin dünya üzerinde test edileceği bilgisini verdi. Aras, 2020 yılının Eylül ayına kadar testleri başarılı bir şekilde bitirip, uydunun uçuş modelinin montaj faaliyetlerine başlamayı hedeflediklerini belirtti.