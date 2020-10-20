İMİDER, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 10 bin "satın almacı" davet edecek - Son Dakika

İMİDER, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 10 bin "satın almacı" davet edecek

20.10.2020 11:09
İMİDER, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 10 bin

İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER), 26-31 Ocak 2021'de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için sektörde kendi ülkesinde alanında uzman kişilerden oluşan yaklaşık 10 bin yabancı satın alma görevlisini davet edecek.

İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER), 26-31 Ocak 2021'de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için sektörde kendi ülkesinde alanında uzman kişilerden oluşan yaklaşık 10 bin yabancı satın alma görevlisini davet edecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuar organizasyonu olarak bu yıl tek çatı altında birleştirilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, ocak ayı sonunda İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli güvenlik koşulları sağlanarak dünya genelinden katılımcılara kapılarını açacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya ihracatçılarına kurumsal birlik kazandırmak amacıyla 2014 yılında kurulan İMİDER, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğinin (MOSDER) destekleriyle Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda yurt dışından satın alma görevlilerini ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİDER Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, Türkiye'nin, yakın coğrafyasında uçakla 4 saatlik mesafede 30 trilyon dolar, yani küresel ticaretin yarısına karşılık gelen ve aynı zamanda 1,6 milyar nüfusa sahip bir coğrafyada yer aldığını belirtti.

Mobilya sektörünün de bu rakamlara paralel olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Bozoklu, şöyle devam etti:

"İMİDER olarak 265 ihracat görevlisiyle bu alanda inanılmaz bir saha tecrübemiz var. 26-31 Ocak'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katkı sağlamak üzere derneğimizin 265 üyesinin direkt iletişim halinde olduğu ve özellikle yakın coğrafyamızdan mobilya pazarında faaliyet gösteren markaların satın alma temsilcilerini ve patronlarını davet edeceğiz. Fuarı ziyaret edecek yaklaşık 10 bin müşterimizle, B2B kanadında birçok yeni iş birliğine imza atma fırsatı da yakalayarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İnegöl, Türkiye mobilyasının kalbinin attığı en önemli merkezlerden biri olarak özellikle son yıllarda dikkati çekiyor. Ancak biz, yalnızca bölgesel olarak faaliyet gösteren bir dernek olmaktan öte, üyelerimizin birlik ve beraberliğine hizmet etmek, sektörümüze doğru ve hızlı bilgi akışı sağlamak ve hem şehrimizin hem de ülkemizin ihracatının artmasına, cari açığın azalmasına katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı çok genç ve dinamik bir ekiple sürdürüyoruz."

"Türkiye mobilya sanayisinin yükselişi 2021'de de devam edecek"

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı da pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerin üstesinden gelmeyi başaran mobilya sektörünün dünya pazarına açılan vitrini olacak bu önemli fuarda, ihracat geliştirmede önemli bir adım atan İMİDER'in girişimini oldukça yararlı bulduklarını ve desteklediklerini aktardı.

Balcı, dünyanın dört bir yanından fuara gelecek alıcılarla MOSDER üyesi markaların ve Türkiye genelinde fuara katılacak diğer mobilya markalarının buluşmasına ev sahipliği yapacak organizasyon sayesinde sektör adına 2021 yılına hızlı bir giriş yapılacağını vurguladı.

Son yıllarda ihracatta sürekli artı yönünde gidişat izleyen mobilya sektörünün 2020 yılını 4,5 milyar dolar seviyesinde ihracatla kapatmayı hedeflediğini belirten Balcı, "Küresel mobilya pazarında 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında 8'inci sıraya yükselen Türkiye mobilya sanayisinin yükselişi 2021'de de devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Erat, İstanbul, İnegöl, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMİDER, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 10 bin 'satın almacı' davet edecek - Son Dakika Ekonomi

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