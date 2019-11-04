Son Dakika Haberleri: İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk
Son Dakika Dünya İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk

İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan hükümeti ile Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla çözüme kavuştuğunu açıkladı.

İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan hükümeti ile Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla çözüme kavuştuğunu açıkladı.

İmran Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla, Pakistan Adalet Hareketi hükümeti iş anlaşmazlığını başarıyla çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi'nin (ICSID) Pakistan'a uyguladığı para cezalarından 1,2 milyar dolar tasarruf etti. Müzakere ekibini bu olağanüstü başarı için tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KARKEY'İN 4 GEMİSİNE PAKİSTAN EL KOYMUŞTU

Pakistan'ın eski Enerji Bakanı Raja Pervez Eşref hakkında açılan yolsuzluk davası sonrasında Pakistan Anayasa Mahkemesi, Karkey'e ait 4 gemiye el koyma kararı almıştı. Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ise kararı Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi'ne (ICSID) götürmüştü.

ICSID, Pakistan'ın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek 1,2 milyar dolarlık para cezasına hükmetmişti.


Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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