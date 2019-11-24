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"İnce'nin Erdoğan ile görüştüğü" iddiası siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor
6 saat önce
Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la CHP genel başkanlığı için Saray’da görüştüğü iddiası Türkiye’de siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor.
Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP genel başkanlığı için Saray'da görüştüğü iddiası Türkiye'de siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor.
CHP yönetimi, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan son açıklamalar, "Erdoğan ile görüşen CHP'li" tartışmasının daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:39
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