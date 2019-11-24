Son Dakika Haberleri: "İnce'nin Erdoğan ile görüştüğü" iddiası siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor
Son Dakika Dünya 'İnce'nin Erdoğan ile görüştüğü' iddiası siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor - Son Dakika Dünya

"İnce'nin Erdoğan ile görüştüğü" iddiası siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor

6 saat önce

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la CHP genel başkanlığı için Saray’da görüştüğü iddiası Türkiye’de siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP genel başkanlığı için Saray'da görüştüğü iddiası Türkiye'de siyaset dünyasını sarsmaya devam ediyor.


CHP yönetimi, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan son açıklamalar, "Erdoğan ile görüşen CHP'li" tartışmasının daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Siyaset, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:39 
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