İncir üreticisi, başarılı bir sezon geçiren Bircan ile 'devam' dedi - Son Dakika

Başarılı bir sezon geçiren Tariş İncir Birliği'nin yapılan olağan kongresinde Başkan Mustafa Bircan, güven tazeledi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde 13 ayrı kooperatiften oluşan Tariş İncir Birliği'nin yeniden başkanı seçilen Mustafa Bircan, 4 yıl daha incir üreticisinin hizmetinde olacak.



Tariş İncir Birliği'nin İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bircan2a rakip çıkmadı. Kongrede yaptığı konuşmada hizmetlerden söz eden başkan Bircan, geride kalan 4 yıllık hizmet süresinde önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek "Biz göreve gelmeden önce maalesef Tariş İncir Birliği zarar ediyordu. 2016 yılında görevi devraldıktan sonra kooperatifimize yaklaşık 2 milyon lira kar ettirdik. Çalışmalarımız sonucu 2017 yılında ise bu karımız 3 milyon 700 bin liraya, 2018 yılında ise 6 milyon liraya, 2019 yılında ise 10,5 milyon liraya yükseldi. 2019 yılı ürün ve kalite yüksek olmasına rağmen üreticimiz için zorlu bir yıldı. İncir üreticisinin tüccarlar tarafından mağdur edilmemesi için, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığımız anlaşma kapsamında bizim aracılığımız ile 14 bin ton alım yaptırdık. Alınan bu ürünler karşılığında üreticimize yaklaşık 20 milyon lira ödeme yapılmasını sağladık. Tek hedefimiz incir ve incir üreticisini hak ettiği yere taşımak" dedi.



Tek liste ile gidilen seçimler sonucu Mustafa Bircan başkanlığında Tariş İncir Birliği Yönetimi; Mehmet Ali Avcu, Ali Genç, Fatma Behit, Ersin Kacar ve Yalçın Ulu'dan oluştu. - AYDIN