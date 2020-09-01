İnciraltı için önemli buluşma - Son Dakika

Balçova'da bir dizi ziyarette bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İzmir'in yıllardır çözüm bekleyen İnciraltı'nın imar sorunu konusunda görüşen Mahmut Atilla Kaya ve Fatma Çalkaya, İzmir için hayati öneme sahip olan konunun ortak akıl ile çözülmesi ve bölgede arsası olan vatandaşların mağduriyetinin artık giderilmesi gerektiğini ifade etti.

1989 yılında "Turizm Bölgesi" ilan edilen ancak o günden bu yana imar problemi çözülemeyen İnciraltı ve Bahçelerarası Mahallelerinin sorunu Balçova'da esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı ziyareti sırasında gündeme geldi. Bölgede arsası olan vatandaşların oluşturduğu İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut'un da bulunduğu ziyarette, İnçiraltı ve Bahçelerarası'nın imar sorunu enine boyuna konuşuldu. Artık kangren haline gelen sorunun çözümü için yerel yönetimler ile bakanlıkların uyun içinde çalışması gerektiğinin altı bir kez daha çizildi.

"Çalmadığımız kapı kalmadı"

İnciraltı ve Bahçelerarası Mahallelerinin imar sorununun Balçova Belediyesinin 16 yıldır en çok önem verdiği konu olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Balçova Belediyesi, olarak konunun çözülmesi için yıllardır çalmadığımız kapı kalmadı. EXPO süreci dahil her platformda bu bölgenin çözümü için gereken her desteği vereceğimizi dile getirdik. Çünkü bu alanın planlanmasının normal bir alanın planlanması kadar basit bir konu olmadığını düşünüyoruz. Bu konunun çözümü için Bakanlıkların, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Balçova Belediyesinin, sivil toplum kuruluşları ve odaların en önemlisi de bölge de yıllardır imar bekleyen vatandaşların ortak bir çözüm üzerinde anlaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede konuyu iki başlık altında değerlendiriyoruz. Birincisi bölge de arsası olan ve yıllardır imar bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyeti. İzmir'in en kıymetli bölgesinde 40 yıldır turizm alanı olarak belirlenen ama imar olmadığı için haklarını elde edemeyen vatandaşlarımız. Biz bu sorunun çözümü ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. İkinci önemli gerekçemiz ise Balçova'yı, İzmir'i hatta tüm Türkiye turizmini ve ekonomisini canlandıracak bir bölgenin atıl bir şekilde bekliyor olması. Balçova, yüzyıllardır jeotermal su kaynakları ile sağlık turizminde dünyanın bildiği bir merkez. İnciraltı gibi denize kıyısı olan bir bölgenin de yapılacak planlamanın ardından sağlık turizmi, konut alanı, sağlık serbest bölge alanları sayesinde yaratacağı ekonomik gelirin ve iş imkanlarının sadece Balçova için değil İzmir ve ülkemiz için de önemli olduğuna inanıyoruz. Burada İzmir'in doğal güzelliğine zarar vermeyen bir planlama yapılması için tüm kurumların ortak akılda buluşması ve siyaset üstü bir anlayışla konuya yaklaşması gerekiyor. Bu çerçeveden baktığımızda da milletvekilimizin ziyaretini önemsiyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunu çözeriz" dedi.

"İzmir kazanacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Bakanlığımız tarafından İnciraltı'nda yeniden planlama yapılıyor. Bu sorunu siyaset üstü tutup çözelim çağrısında bulunmuştuk. Bu çağrımıza başta İzmir iş dünyası, odalarımız ve sivil toplum örgütlerimiz olmak üzere Balçova Belediyesi de olumlu yanıt vermişti. Balçova Belediye Başkanı Sayın Fatma Çalkaya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Süreçte birlikte çalışalım' demişti. Kendisinin bu çağrısını samimi bulduğumuzu ifade etmeliyim. Bu vesileyle bugün kendisini ziyaret etmek istedik. Bu süreçte kentteki tüm paydaşlardan yeni planlama sürecine katkı koymalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. İnciraltı'ndaki alanın sağlık ve termal turizm temalı planlanması ile birlikte İzmir kazanacak. Burada olmazsa olmazlarımız, sağlık ve turizm temalı bir planlama ile İzmir'in çok büyük bir yeşil alan kazanmasıdır. Ege Turizm Planı'nda nasıl şeffaf bir süreç yürütülüyor, Çeşme Belediye Başkanı ve belediye bürokratlarının her safhada görüşleri alınıyorsa İnciraltı'nda da aynısı olacak. Balçova Belediyesi sürecin sürekli içerisinde olacak. Balçova Belediyesinin plana ilişkin görüş ve önerilerinin bakanlık tarafından değerlendirilmesiyle alakalı önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirilecek. Ortak akıl ile İzmir'imizin bu önemli sorununu çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. İnciraltı İzmir'in geleceğidir. İnciraltı ile Ege Turizm Planı'nı birbirine entegre edeceğiz. İzmir'in ekonomisine, istihdamına, turizmine büyük katkı koyacak bu projeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - İZMİR