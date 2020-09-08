İncirliova'da "erkenci" pamuğun hasadı yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde erkenci pamuğun hasadı yapıldı.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere, Gerenkova Mahallesi'nde 42 dönümlük alanda erkenci pamuğun hasadının yapıldığını söyledi.

İlçede 27 bin dekar alanda pamuk üretiminin yapıldığını aktaran Kaykı, pamuğun Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Üreticilerin yeni sezondan umutlu olduğunu aktaran Kaykı, "Sezonundan yaklaşık 20 gün önce yetişti. Üreticilerimiz yüzü, verimin yüksek olması nedeniyle gülüyor. Bundan sonraki aşamada üretici pamuğunu değerinde satmak istiyor." dedi.

Üreticilerden Turan Çocuk da pamuğun hava sıcaklığından dolayı erken hasat edildiğini dile getirdi.