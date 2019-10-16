İnebolu'da

İnebolu ilçesinde "Temiz Toplum Temiz Çevre" sloganıyla başlatılan proje kapsamında belediye personeli ve ilçe halkı çöp topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından başlatılan proje kapsamında üçüncü kez düzenlenen çöp toplama etkinliğine, belediye birim amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen etkinlikte toplanan çöpler, çöp aracına yüklenerek geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Belediye Başkanı Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Temiz Toplum Temiz Çevre" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında üçüncü kez çöp toplama etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İlçede temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Özay, "Döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeli çerçevesinde kaynakların verimli kullanılması, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'sıfır atık' projesi kapsamında bu etkinliği düzenledik. İlçemizde çevre temizliği hususunda sosyal sorumluluğun önemini ve bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çöp toplama etkinliklerine devam edeceklerini belirten Özay, programa katılanlara teşekkür etti.